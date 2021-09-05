面試被問「有什麼問題」？過來人傳授1技巧：秒看透公司
不少公司都會透過面試環節，以此了解求職者的能力和人格特質，但在面試即將結束時，不少主管都會詢問「還有什麼問題想問？」這道萬年考題也是讓許多人頭痛不已。對此，就有女網友不解詢問「面試時一定會問公司哪些問題？」而引來過來人傳授正確答案。
編輯中心/綜合報導
2021-09-05 20:34:51
原PO於Dcard上發文，表示自身很常在面試時腦袋一片空白，導致當下都會沒有問題想詢問面試官或人資，這便讓她好奇「想知道大家一定會問公司什麼問題，參考大家在意的點」。她解釋，自身偏向詢問基本薪資結構、休假方式、是否會加班等，此外還會加問同事間相處氣氛與風氣，「因為個人比較害怕嚴肅緊繃的環境，雖然通常也很少直接得到我們氣氛很嚴肅的答案啦哈哈」。
貼文一曝光，瞬間就引來網友熱議，「一般都面試跟上一份工作有關的職缺，會想知道碰到什麼的狀況，這邊會怎麼做。再問問這個貴公司這個職位的發展吧」、「加班狀況、福利，然後問階段性目標跟我的角色」、「加班跟有沒有人帶一定會問，沒人帶自己是新鮮人會瘋掉」。
其中最多人都指出「為什麼有此職缺」這道題目十分重要，直言「為什麼有此職缺，可以了解公司發展是否接著開分公司、升遷管道如何、同事相處氛圍」、「這份職缺釋出的原因？如果是有人離職補人，就可以問問前任離職的原因，如果是因為擴編那更好，表示公司營運狀況不錯」、「上個人是因為什麼原因離開的？這個問題我看的是面試官是否會說上個人的壞話，因為個人沒把握是否會在這間公司待終身，有可能他嘴裡對上個離職的人的話，也會跑到我的身上」。（編輯：陳雅雲）