阿塔，我煞到你了，Skoda Octavia Combi 2.0 TSI 4×4試駕

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看異性與看車道理相同，第一一定要有合你味的外貌，有符合條件才會有想進一步認識的念頭，在面對Skoda Octavia Combi亦是如此。老實說從先前世代Octavia來看已有女大18變的趨勢，可是樣貌似乎還是略為中庸平凡，但新世代Octavia Combi儼然已像是在路上會讓人男人忍不住回頭多看一眼的艷麗美女。
離島試駕行程已是Skoda活動特色，此次新世代Octavia Combi又回到2016年造訪過的金門，在傳統古厝、洋樓建築舊時氛圍下，導入家族新世代更銳利且豐富設計語彙的Octavia Combi更顯獨特。當然與過往相比擁有更醒目的輪廓，個性與科技感也更濃厚強烈，而略微成長的4,689mm車長與鮮明的車側折線和剛硬筆觸，也替視覺效果營造帶來助益。
Skoda不僅替新世代Octavia Combi精心打扮，試駕車型Octavia Combi 2.0於眼神部分也配備Matrix LED智慧複眼頭燈，除了名稱頗有高科技味道，實際於夜間也可清楚看到Matrix LED智慧複眼頭燈作動，當四周環境黑暗無光會自動開啟遠光燈，而前方有車輛光形會針對該區域快速進行遮蔽，進而避免造成前方或對向車輛不適。
Octavia Combi樣貌已成功吸引目光並會讓人有想進一步認識的念頭，因此接下來內在車室就顯得格外重要，於此部分Skoda也下足功夫與誠意。過往中庸少些新意的座艙已不復見，取而代之是新式方向盤、丹寧布紋材質儀表平台飾板配金屬輔佐、軟質與皮革飾板，並在懸浮式中控、簡約鋪陳與線條設計，勾勒出年輕時尚且不失質感氛圍的座艙。
別以為這樣就結束，新Octavia Combi的誠意與好料才正要開始，在新穎討喜的座艙中配備CNS 3.5代10吋全觸控中控螢幕，除了具有多種介面外，亦有手勢控制與「你好Skoda」語音聲控，也支援無線Apple CarPlay/Android Auto與無線充電功能，在數位化時代新Octavia Combi當然也少不了具有四種顯示介面的10.25吋數位儀表。
Skoda空間向來在同級有過人之處的表現，新世代Octavia Combi依舊維持傳統與優勢，2,686mm軸距雖未成長但實際後座卻擁有十足寬敞空間，不過椅背角度若斜一些或具有可調功能會更完美。身為旅行車Octavia Combi也強化置物表現，受惠於尺碼增長於正常情況已擁有640公升，若透過後座椅快速倒放拉桿即能瞬間將空間擴增至1,700公升。
安全是Skoda另一強項，新Octavia Combi除配備九具氣囊，於智慧駕駛也搭載具有Stop&Go功能的ACC主動式定速跟車及車道維持及偏移警示，帶來Level 2半自動駕駛，此外還有一鍵啟動駕駛輔助的Travel Assist智慧車陣輔助及車側盲點警示、緊急待援輔助、開門警示輔助等系統。
此次Octavia Combi試駕為2.0 TSI車型，1.0 TSI e-TEC與1.5 TSI e-TEC 48V輕油電之後會再另行試駕，而這具2.0升渦輪引擎相信大家已不陌生，190hp/32.7kgm最大輸出、7.4秒完成加速至100km/h不僅夠用，甚至只要稍加深踩就會有充足能量湧現，若在運動模式下更積極的輸出反應與延後換檔邏輯，隨傳隨到更強勁的動力，讓整體調性變得更加活潑，但仍與性能有小段距離，畢竟這是Octavia Combi RS工作，不過此水準相信對於多數人來說已能感到相當滿足。
相較於動力Octavia Combi的乘坐表現反而更讓人驚艷，多數腳踩19吋輪圈於舒適性或多或少會有犧牲，但Octavia Combi不論在行經貓眼石或不平路面，其過濾與抑制震動表現讓人驚呼。不僅擁有出乎意料的乘坐舒適度，4×4四輪驅動也讓Octavia Combi於彎中擁有穩定優異的循跡性，當然歐系的調校也能給予令人安心並能好好體驗樂趣的感受。
如果不想因空間選擇休旅車而犧牲低重心與操控樂趣，旅行車絕對是唯一選擇，而新世代Octavia Combi更新穎年輕且富質感的外觀，及大幅進化的車室設計與配備項目，更是值得放進購車口袋名單。至於價格試駕時尚未上市，不過以先前1.8升車型推估，在增加多項配備後價格勢必看漲，預計會落在135.8萬元區間，如果猶豫沒關係還有1.0 TSI e-TEC與1.5 TSI e-TEC車型。