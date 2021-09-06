規劃公投宣講？綠委：防疫振興為重、隨時對公投提出說法

在野的國民黨、民眾黨先前已宣布重啟年底四大公投案戰場，也開始進行宣講活動，然而身為執政黨，民進黨目前仍以防疫為重，先前規劃的施政說明會延期至今尚未重啟，引發各界關注綠營對公投宣傳的規劃。民進黨立法院黨團幹事長劉世芳今（6）日表示，無論是中央黨部獲立院黨團，都保持高度關注公投，隨時隨地就不同議題提出說法，這是滾動式的，但現階段重點還是防疫、紓困與振興。

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公投延期至12月18日投票，在野黨紛紛重啟宣傳活動，然而執政的民進黨仍未有進一步動作，更傳出黨內有「主戰派」與「主和派」，引發關注。劉世芳表示，現在民進黨立院黨團最重要的一件事情，就是協助行政院在短期內有效發放五倍券，目前送到立院審議的5大預算，除了公務預算以外，最重要的就是五倍券特別預算能否通過。

劉世芳說，希望未來在紓困、振興與防疫作為上，各級政府可以持續加強，至於公投案，中央黨部與立院黨團都會保持高度關注，隨時隨地就不同議題提出說法，沒有「主戰派」或「主和派」，這是滾動式的，重點還是防疫、紓困與振興，這就是民進黨立院黨團的立場。

至於談到五倍券是否納入電商等議題，黨團副幹事長黃世杰表示，過去很多委員，或是黨的立場，都是希望振興效果最大，特別優先照顧疫情受創最嚴重的餐飲、服務業。如果電商業者在前一波疫情中，不是特別主要受影響對象，但願意釋出善意，把手續費、抽成都降到最低，增加好的行銷管道來共同協助基層餐飲攤商，這樣也是樂觀其成，希望政府在研議過程中，主要還是要讓基層中小型業者受惠。

劉世芳也說，大電商平台不是接受紓困的對象，但透過平台讓要紓困對象可以加成的話，相信國發會也會注意到這平台的有效性。她說，大型電商如果持續用高的費率、向下游收取高額服務費，就不是政府要的方向，對中小型餐飲業有幫助的話，政策上可以支持，但是要降低相關收取費用，才能達成振興效果。

黨團書記長蔡適應也說，振興還是期待小商、小農獲得振興，希望國人可以從事直接消費行為，到原產地、原餐廳消費，這樣達到全民振興的效果最好。