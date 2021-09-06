越野風格更強烈的Subaru Forester Wilderness正式發表

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Subaru最著名莫過於水平對臥引擎與EyeSight，而四輪驅動系統所帶來的操控與越野性能更讓車迷喜愛，而針對越野部分Subaru成立Wilderness子品牌，並在此之前已推出Outback Wilderness，先前也預告會帶來Forester Wilderness，不過因疫情與車展取消等緣故，Forester Wilderness發表活動被迫延期，但後來則預告將會在9/2進行發表，這次Subaru沒讓車迷失望如期帶來Forester Wilderness。
由於Forester Wilderness是為越野而生的車型，因此在外觀上當然也會有所不同，水箱護罩與霧燈都導入黑化元素，前後保險桿、車側與輪拱等處更甫以大面積防刮材質，即更換全地形輪胎，進而營造濃厚越野氣息，當然於實際於郊外叢林冒險時也達到防護效果，另外也配備可承受行進間100公斤、靜止時363公斤的車頂架，為應付崎嶇地形Forester Wilderness也將離地高度提高至23cm。車內部分並未刻意改變僅配備StarTex防水材質，避免髒汙附著同時也利於清潔，而動力則搭載2.5升引擎搭配CVT變速箱，可輸出182hp/24.3kgm最大動力。