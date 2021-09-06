▲ 「Ionex 尊榮換電」催買氣！Ionex 店頭湧人潮，賞車與申辦服務民眾絡繹不絕

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9 月的首個週休假期，位於新北市中和區的 Ionex 新北瀚陽店可說是門庭若市，身為目前全台 Ionex 3.0 車款銷售冠軍的此門市，不僅憑藉過去 58 年在地經營經驗，二代經營者黃濬瀚更著眼全球電動機車發展趨勢，加入了 Ionex 經銷商行列，從四月份開幕以來，銷售表現相當出色。「由於導入市場的先後順序，一開始銷售主力當然是以 i-One 為主，不過在 S7 加入銷售陣容後，也很快有消費者來詢問。最期待的當然就是當前性能實力傲視同級的 S7R，相信在本月底開賣後，銷售數字會更驚人。」黃濬瀚表示。「電動機車的買家往往都會先做好功課，因此店家的專業度與售後服務表現相當重要，這也是自己最重視的一環。」黃濬瀚也樂於分享自己於經營上的獨到見解。
「Ionex 尊榮換電」服務從消息公佈到實際上路後，店頭反應也相當直接，「許多民眾看到消息都來詢問，像有一個民眾是因為手受傷，有專人服務換電對他來說很貼心，一聽到此服務就直接來訂車。」黃濬瀚也同時提及，「Ionex 尊榮換電」服務大約帶來了約莫一成的業績提升，顯見此服務確實有切合某些民眾的需求。
除了「Ionex 尊榮換電」服務以外，以雙北而言，以政府加上 Ionex 自己的加碼補助，購買 i-One 車價不到五萬元，S7 也有 Ionex 的加碼補助與政府補助，黃濬瀚相向直到年底，Ionex 3.0 的銷售表現會一直持續高峰。
趁著週日休假，Ionex 新北瀚陽店除了湧進許多詢問、賞車以及試車的人潮，不少既有 i-One 與 S7 車主也來接受「Ionex尊榮換電」更換座墊鎖的服務。有些女性車主是認為有人到府換電省去了自己換電的動作，更輕鬆許多；也有些上班族車主認為有時候下班都已經相當疲累，就不想再費力氣自行換電，有專人幫忙換電很輕鬆；甚至有些車主因為工作性質常跑外務，回家路線不固定，可以利用此服務協助換電很方便，隔天起來就是滿電的狀況可供使用。「這服務最大的優點就是節省自己的時間，而且因為是算次計費，先預約起來備而不用，讓自己愛車的電量補充選擇更多，是挺好的服務。」綜合車主的心聲，多數都有此共通點。
Ionex 3.0 換電站光速推進 以民眾便利為建置優先
光陽 Ionex 銷售主管陳明賢總經理也補充說到：「除了推出『Ionex 尊榮換電』服務讓車主有更多元的能源補充選擇以外，我們也積極的推進換電站的建置速度，目前平均每天四站的速度推進，從 8 月 31 宣告『Ionex 尊榮換電』正式上線時的 420 站到 9 月第一個週末假日，又已經增加到 450 多站；而且不僅建置速度快，我們也針對六都中民眾最頻繁出沒的地點加以建置，像是萊爾富、家樂福，還有未來將加入的 7-11 便利商店等，都是以民眾用車便利為換電站建置考量的出發點。」
從店頭實際探訪可清楚印證，「Ionex尊榮換電」對於電動機車車主的實際助益，再加上Ionex目前全力推進的換電站建置速度，對於想要加入電動機車車主行列或是喜歡Ionex 3.0電動機車車款的民眾，相信都會是相當吸引人的加分點。