Ionex「尊榮換電」上線獲好評　車主回娘家擠爆冠軍門市

台灣光陽工業（KYMCO）日前推出「Ionex尊榮換電」服務，騎士只需透過手機操作，就能讓專人於指定時間到指定地點為愛車的電池交換。該服務於8月31日後的首個周末，全台銷售冠軍的Ionex中和安和店5日上午出現滿滿人潮。現場不少車主反應，尊榮換電服務確實解決電池更換的不便，讓上班族通勤能節省更多時間與精力。





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Ionex尊榮換電是全球首創的個人化專屬送電服務，讓騎士不需在場也不需改變





生活作息，只要使用手機就能讓愛車自動充滿電；此外，若是車主訂閱「Ionex尊榮換電」夜間服務，只要在晚上9時前透過App啟動服務，服務團隊就會在當晚到車主指定的地點尋車並換電，讓車主隔日起床後能滿電出門。





尊榮換電服務上線後，引起市場廣大迴響。Ionex車主陳先生周末來到Ionex中和安和店進行免費換電，身為上班族他對這項服務相當有感。陳先生說，他先前也有買過他牌的電動機車，以往沒電時都相當緊張，總想要緊催油門感到充電站，這不僅會對自己帶來危險，也反而對電池帶來負擔；當他換到有尊榮換電服務的Ionex後，未來換電不須急急忙忙，僅須回到家裡用手機操作，隔天就能有滿電的電池能出門通勤，這對早出晚歸的上班族相當便利。





另一位Ionex車主熊小姐也表示，她當初選擇電動機車時，除了外型之外，也考量到後續維修與CP值等問題，貨比三家後，最終選擇了Ionex；而這次Ionex推出尊榮換電服務，讓她下班後不須再另外騎去充電站換電，只要回家使用App就能自動充滿電，為自己省下許多寶貴的下班時間。





▲光陽（KYMCO）電動機車Ionex的車主熊小姐表示，她相當青睞Ionex的亮眼外型。（圖／記者賴志昶攝）

Ionex有了這項尊榮換電服務，確實深受廣大消費者喜愛。Ionex中和安和授權經銷商、翰陽車業經理黃濬翰表示，這項服務在上線前，就有許多車主在詢問，而在正式開通後，確實受到各方好評；例如他店內就有客戶的手不方便，要他自己徒手更換電池有些困難，但有了尊榮換電服務後，這位客人就再也不用煩惱這問題。





談到店內的主要客群，黃濬翰說，Ionex的客群相當廣泛，從剛考過駕照的年輕人到70多歲的老年人都有，但其中還是以上班族居多，大多是買來通勤代步；S7車身較重且座高較高，且馬力、動力也比他牌還好，因此吸引較多年輕男性的青睞。



