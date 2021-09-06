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籃球／染疫康復宣告開始訓練　林書豪：很珍惜！

▲林書豪自新冠肺炎康復後，轉進飯店重新隔離，發文宣告開始訓練。（圖／取自林書豪微博）
▲林書豪自新冠肺炎康復後，轉進飯店重新隔離，發文宣告開始訓練。（圖／取自林書豪微博）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-09-06 17:36:08

林書豪日前飛抵中國時確診新冠肺炎，近日康復出院，進入飯店重新隔離，今(6)日發文坦露心境轉折，「當我經歷過隔離之後，我知道我不會再把一些小事視為理所當然了。」並宣告開始重新訓練。

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林書豪自美國飛往中國，入境時被驗出新冠肺炎陽性反應，讓打過疫苗的他非常震驚，經歷快1個月的住院治療，還在病房裡度過33歲生日，直到9月2日才出院轉進飯店重新隔離，這一切經歷讓他重新看待人生。

林書豪在社群媒體寫下，「當我經歷過隔離之後，我知道我不會再把一些小事視為理所當然了。比如我以前根本不會多去考慮這些普通的訓練器材對我有多重要，現在我都會很珍惜！」

並祝福粉絲們，「大家周一快樂！讓我們充分利用好今天的時間！是時候開始我今天的訓練了！」宣告重新回歸訓練。不過中國CBA聯賽至今還未公布是否能採用外援，林書豪能否在CBA登場還是未知。

▲林書豪自新冠肺炎康復後，轉進飯店重新隔離，發文宣告開始訓練。（圖／取自林書豪微博）
▲林書豪自新冠肺炎康復後，轉進飯店重新隔離，發文宣告開始訓練。（圖／取自林書豪微博）
▲林書豪自新冠肺炎康復後，轉進飯店重新隔離，發文宣告開始訓練。（圖／取自林書豪微博）
▲林書豪自新冠肺炎康復後，轉進飯店重新隔離，發文宣告開始訓練。（圖／取自林書豪微博）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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