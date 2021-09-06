籃球／染疫康復宣告開始訓練　林書豪：很珍惜！

林書豪日前飛抵中國時確診新冠肺炎，近日康復出院，進入飯店重新隔離，今(6)日發文坦露心境轉折，「當我經歷過隔離之後，我知道我不會再把一些小事視為理所當然了。」並宣告開始重新訓練。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-09-06 17:36:08
林書豪自美國飛往中國，入境時被驗出新冠肺炎陽性反應，讓打過疫苗的他非常震驚，經歷快1個月的住院治療，還在病房裡度過33歲生日，直到9月2日才出院轉進飯店重新隔離，這一切經歷讓他重新看待人生。
林書豪在社群媒體寫下，「當我經歷過隔離之後，我知道我不會再把一些小事視為理所當然了。比如我以前根本不會多去考慮這些普通的訓練器材對我有多重要，現在我都會很珍惜！」
並祝福粉絲們，「大家周一快樂！讓我們充分利用好今天的時間！是時候開始我今天的訓練了！」宣告重新回歸訓練。不過中國CBA聯賽至今還未公布是否能採用外援，林書豪能否在CBA登場還是未知。
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