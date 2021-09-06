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本土案例+9　新北市幼兒園感染擴大

本土案例+9　新北市幼兒園感染擴大
本土案例+9　新北市幼兒園感染擴大

健康醫療網

2021-09-06 18:01:01

【健康醫療網／編輯部整理】中央流行疫情指揮中心今(6)日公布國內新增16例COVID-19確定病例，分別為9例本土及7例境外移入；另確診個案中無新增死亡。指揮官陳時中表示，新增9名確診者為新北市幼兒園群聚感染事件，其中有一位是幼兒的母親，8位是小朋友。

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新北市幼兒園群聚　1家長8學生確診

指揮中心說明，今日新增9例本土個案，為5例男性、4例女性，年齡介於未滿5歲至20多歲，發病日介於8月28日至9月4日，個案分布均在新北市。

陳時中說，今日新增9例，其中有一位是幼兒的母親，其他8位是小朋友，案例裡面從16128延伸到16127是幼兒園老師，昨天緊急匡列跟採檢，推測這起群聚案陽性個案會更多，因此匡列標準會比較嚴格。陳時中指出，有部分居家隔離為預防性的居家隔離，因為確診者為幼兒，所以以一戶一戶匡列；另外，由於晚上安親班的老師不同，已請新北市對安親班做居家隔離並採檢。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至9月4日累計公布14,814位確診個案中，已有13,742人解除隔離，解隔離人數達確診人數92.8%。

境外移入7例　來自甘比亞、日本

指揮中心表示，今日新增7例境外移入個案均為男性，年齡介於20多歲至50多歲，分別自甘比亞(案16130)、日本(案16131)及其他(案16132至案16136)入境，入境日介於8月23日至9月5日。

指揮中心統計，截至目前國內累計1萬6035例確診，分別為1440例境外移入，1萬4542例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計837例COVID-19死亡病例，其中827例本土，另10例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。



資料來源：健康醫療網 本土案例+9　新北市幼兒園感染擴大

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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