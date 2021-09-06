跟進北市編預算自購疫苗？侯友宜：還不如請中央趕快買

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陳偉杰指出，侯友宜曾呼籲境外學生入境普篩，有沒有可能在校園推動入校普篩？侯友宜回應，會視狀況來做決定；民進黨籍新北市議員王淑慧建議市府，提供12歲以下的學童，每週1次的快篩劑，侯友宜則說，已提供各校快篩劑，讓老師可視情況提供給學生或自己使用。
陳偉杰又說，中央開放12至17歲學生施打輝瑞BNT的疫苗，若家長不同意施打，學生要如何防疫？校方要如何的處理？擔心他們會不會遭到已接種同學的排擠，要求市府提出應對的策略；侯友宜回覆，有準備篩劑給未打疫苗的人篩檢，打不打疫苗都應得到相同的尊重，不應有不一樣的’對待。
侯友宜強調，施打疫苗是要對自己負責，國高中生接種疫苗一定要經監護人或家長的同意，尊重個人的選擇，因此請校方說明清楚施打疫苗的優點，讓家長有所選擇；衛生局長陳潤秋補充，目前已將學生造冊，待中央確定配發的數量及時間後，就立即安排入校集中的施打，也會召回休學的學生接種。
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