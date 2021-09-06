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跟進北市編預算自購疫苗？侯友宜：還不如請中央趕快買

▲新北市長侯友宜表示，自購疫苗初估至少要40億元，且還需要議會的同意後，再透過中央購買，還不如請中央趕快買。（圖／記者陳志仁攝，2021.09.06）
▲新北市長侯友宜表示，自購疫苗初估至少要40億元，且還需要議會的同意後，再透過中央購買，還不如請中央趕快買。（圖／記者陳志仁攝，2021.09.06）

記者陳志仁／新北報導

2021-09-06 21:24:25

台北市長柯文哲編列28億元的預算購買250萬劑疫苗，提供台北市民接種第3劑的疫苗，以因應來勢洶洶的Delta變種病毒；新北市議員陳偉杰今（6）日在議會問新北市長侯友宜是否跟進北市？侯友宜認為，地方自購疫苗需議會同意，再透過中央購買，還不如請中央趕快買。

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侯友宜表示，自購疫苗初估至少要40億元，且自籌經費還需要議會的同意後，再透過中央購買，還不如請中央趕快買；此外，施打第3劑的疫苗已是國際趨勢，他從6月就呼籲中央應該佈局第3劑的疫苗，並向全民報告第3劑疫苗部署的現況，而不能只說疫苗不夠，要努力的去爭取。

陳偉杰指出，侯友宜曾呼籲境外學生入境普篩，有沒有可能在校園推動入校普篩？侯友宜回應，會視狀況來做決定；民進黨籍新北市議員王淑慧建議市府，提供12歲以下的學童，每週1次的快篩劑，侯友宜則說，已提供各校快篩劑，讓老師可視情況提供給學生或自己使用。

陳偉杰又說，中央開放12至17歲學生施打輝瑞BNT的疫苗，若家長不同意施打，學生要如何防疫？校方要如何的處理？擔心他們會不會遭到已接種同學的排擠，要求市府提出應對的策略；侯友宜回覆，有準備篩劑給未打疫苗的人篩檢，打不打疫苗都應得到相同的尊重，不應有不一樣的’對待。

侯友宜強調，施打疫苗是要對自己負責，國高中生接種疫苗一定要經監護人或家長的同意，尊重個人的選擇，因此請校方說明清楚施打疫苗的優點，讓家長有所選擇；衛生局長陳潤秋補充，目前已將學生造冊，待中央確定配發的數量及時間後，就立即安排入校集中的施打，也會召回休學的學生接種。

▲中央流行疫情指揮中心說明新冠肺炎本土感染，累計確診14542例。（圖／NOWnews今日新聞製表）
▲中央流行疫情指揮中心說明新冠肺炎本土感染，累計確診14542例。（圖／NOWnews今日新聞製表）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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