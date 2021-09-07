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NOW早報／豆腐怎煮才鮮美？老饕「丟2物熬」：以為喝雞湯

▲煮豆腐加入「海帶」和「蘑菇」熬煮，吃起來竟比雞湯還要鮮美。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲煮豆腐加入「海帶」和「蘑菇」熬煮，吃起來竟比雞湯還要鮮美。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-09-07 06:00:00

豆腐怎煮才鮮美？老饕「丟2物熬」一嚐驚喊：以為喝雞湯

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豆腐口感鬆軟滑嫩，料理方式相當多元，無論蒸、炒、烤、煎，或是煮湯都很適合，深受不少老饕喜愛，更是許多人家中必備的食材之一。近日，以美食、料理領域聞名的搜狐號《小楊聊美食》指出，煮豆腐加入「海帶」和「蘑菇」熬煮，結合完美的烹飪步驟，吃起來竟比雞湯還要鮮美。

▲煮豆腐加入「海帶」和「蘑菇」熬煮，吃起來竟比雞湯還要鮮美。
▲煮豆腐加入「海帶」和「蘑菇」熬煮，吃起來竟比雞湯還要鮮美。
首先，準備食材包括：豆腐一塊、海帶200克、白蘑菇少許、植物油、香蔥、生抽、食鹽。

步驟1：將海帶用清水泡一下，再切成片狀備用，白蘑菇洗乾淨切塊備用。

步驟2：將豆腐先過一遍熱水後撈出，鍋中加一些植物油，倒入白蘑菇一起拌炒，加入少許清水一起煮。

步驟3：加入海帶一起煮，再加入一些嫩豆腐下鍋煮。

步驟4：加入一些食鹽、少許的香蔥，還可以加入雞精，這樣海帶和豆腐會非常入味。

《小楊聊美食》最後表示，海帶豆腐搭配白蘑菇，吃起來鮮上加鮮，湯汁濃郁，營養價值很高，起鍋後一嚐，喝起來竟比雞湯還要鮮美。

今日天氣／各地高溫炎熱　午後山區、中南部局部雷雨

今（7）日水氣又比昨天更少，大環境逐漸轉為東風，受到地形繞流影響，清晨新竹以南的沿海地區容易出現零星短暫陣雨；白天各地都是晴到多雲的天氣，中午過後，雷陣雨除了在各地山區發展外，位於環境風下游的中南部近山區甚至平地也會受到影響，並有局部較大雨勢發生的機率；高溫方面各地大多落在32至34度，尤其在台北、新北、桃園、宜蘭、台東地區及花蓮縱谷容易有局部36度以上的高溫出現，各地感受上較為悶熱，再加上紫外線指數偏高，外出需注意防曬並多補充水分。

侯友宜宣布新北升「強化二級警戒」　4措施曝光

板橋某幼兒園群聚感染案延燒，為防止疫情擴散，侯友宜昨（6）日晚間於臉書上宣布新北市提升為「強化二級警戒」，將視同Delta病毒備戰，且公布4大防疫措施，表示「面對疫情，我們共同的敵人只有病毒，同在這塊土地上，大家惟有團結一致，共同對抗防堵，才能戰勝疫情！」

▲新北市長侯友宜今（3）日強調，目前並沒有要開放八大行業的方向，中秋節也不開放河濱烤肉。（圖／記者陳志仁攝，2021.09.03）
▲新北市長侯友宜昨（6）日晚間於臉書上宣布新北市提升為「強化二級警戒」（圖／記者陳志仁攝，2021.09.03）
侯友宜亦曝光4大防疫策略，除了緊急舉行高層應變會議，提高至強化二級警戒，也宣布即刻起：

一、板橋區某附幼停課14天，某國小全校預防性停課3天。

二、其他3校共5班、一個托育中心預防性停課。

三、醫院及長照、安養機構禁止探視、醫院陪病僅限一人。

四、集會人數立即縮減為室內50人，室外100人。

侯友宜強調，目前幼兒園全校師生以及包括夜間安親班在內，所有匡列對象都需要採檢，即使是陰性，也必須一律送往防疫旅館隔離十四天，才能避免疫情擴大。另外，因幼兒園小朋友還很年幼，會讓每個孩子都能有一位家長陪同住進防疫旅館，做好隔離防護，保護好孩子，提供最安全的防疫環境。

侯友宜說，在這起事件中，無論大人還是小孩，沒有一個人願意被感染，更沒有一個人願意把病毒傳染給別人，「面對疫情，我們共同的敵人只有病毒，同在這塊土地上，大家惟有團結一致，共同對抗防堵，才能戰勝疫情！」

本土一次爆增9例！陳時中：新北幼兒園多人確診

中央流行疫情指揮中心昨（6）日公布國內新增16例COVID-19確定病例，分別為9例本土及7例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

▲今（5）日共有80多萬劑AZ疫苗抵台，指揮官陳時中稱將保留給第二劑施打。（圖／疾管署）
▲中央流行疫情指揮中心召開記者會。（示意圖／疾管署）
中職／王光輝追思會　副總統賴清德、辜仲諒也參加

中信兄弟王威晨父親，也是前兄弟象黃金球星王光輝8月30日過世，昨（6）日舉行追思會，不僅副總統賴清德到場，連中信慈善基金會辜仲諒董事長等棒壇人士都參與。

▲中信慈善基金會董事長辜仲諒參加王光輝追思會。（圖／吳政紘攝）
▲中信慈善基金會董事長辜仲諒參加王光輝追思會。（圖／吳政紘攝）
中國演藝圈傳整治外國籍　央視女主持為兒挨批「雙面人」

中國政府近日大動作整頓娛樂圈，除了所謂的劣跡藝人，連持有外國籍的演藝人士也將成為被封殺的對象，先前就已經因為兒子有美國籍而引發爭議的中國官媒《央視》女主持董卿，也在這波整治行動中再次被拿出來討論，甚至被不少中國網友批評是雙面人。

▲中國《央視》女主持董卿兒子的國籍問題，在這波演藝圈整治潮中，再度成為被討論的話題之一。（圖／翻攝自微博）
▲中國《央視》女主持董卿兒子的國籍問題，在這波演藝圈整治潮中，再度成為被討論的話題之一。（圖／翻攝自微博）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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