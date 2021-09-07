NOW早報／豆腐怎煮才鮮美？老饕「丟2物熬」：以為喝雞湯

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▲煮豆腐加入「海帶」和「蘑菇」熬煮，吃起來竟比雞湯還要鮮美。

首先，準備食材包括：豆腐一塊、海帶200克、白蘑菇少許、植物油、香蔥、生抽、食鹽。

步驟1：將海帶用清水泡一下，再切成片狀備用，白蘑菇洗乾淨切塊備用。

步驟2：將豆腐先過一遍熱水後撈出，鍋中加一些植物油，倒入白蘑菇一起拌炒，加入少許清水一起煮。

步驟3：加入海帶一起煮，再加入一些嫩豆腐下鍋煮。

步驟4：加入一些食鹽、少許的香蔥，還可以加入雞精，這樣海帶和豆腐會非常入味。

《小楊聊美食》最後表示，海帶豆腐搭配白蘑菇，吃起來鮮上加鮮，湯汁濃郁，營養價值很高，起鍋後一嚐，喝起來竟比雞湯還要鮮美。

▲新北市長侯友宜昨（6）日晚間於臉書上宣布新北市提升為「強化二級警戒」（圖／記者陳志仁攝，2021.09.03）

侯友宜亦曝光4大防疫策略，除了緊急舉行高層應變會議，提高至強化二級警戒，也宣布即刻起：

一、板橋區某附幼停課14天，某國小全校預防性停課3天。

二、其他3校共5班、一個托育中心預防性停課。

三、醫院及長照、安養機構禁止探視、醫院陪病僅限一人。

四、集會人數立即縮減為室內50人，室外100人。

侯友宜強調，目前幼兒園全校師生以及包括夜間安親班在內，所有匡列對象都需要採檢，即使是陰性，也必須一律送往防疫旅館隔離十四天，才能避免疫情擴大。另外，因幼兒園小朋友還很年幼，會讓每個孩子都能有一位家長陪同住進防疫旅館，做好隔離防護，保護好孩子，提供最安全的防疫環境。

侯友宜說，在這起事件中，無論大人還是小孩，沒有一個人願意被感染，更沒有一個人願意把病毒傳染給別人，「面對疫情，我們共同的敵人只有病毒，同在這塊土地上，大家惟有團結一致，共同對抗防堵，才能戰勝疫情！」

▲中央流行疫情指揮中心召開記者會。（示意圖／疾管署）

▲中信慈善基金會董事長辜仲諒參加王光輝追思會。（圖／吳政紘攝）