NOW早報／豆腐怎煮才鮮美？老饕「丟2物熬」：以為喝雞湯

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首先，準備食材包括：豆腐一塊、海帶200克、白蘑菇少許、植物油、香蔥、生抽、食鹽。
步驟1：將海帶用清水泡一下，再切成片狀備用，白蘑菇洗乾淨切塊備用。
步驟2：將豆腐先過一遍熱水後撈出，鍋中加一些植物油，倒入白蘑菇一起拌炒，加入少許清水一起煮。
步驟3：加入海帶一起煮，再加入一些嫩豆腐下鍋煮。
步驟4：加入一些食鹽、少許的香蔥，還可以加入雞精，這樣海帶和豆腐會非常入味。
《小楊聊美食》最後表示，海帶豆腐搭配白蘑菇，吃起來鮮上加鮮，湯汁濃郁，營養價值很高，起鍋後一嚐，喝起來竟比雞湯還要鮮美。
今日天氣／各地高溫炎熱 午後山區、中南部局部雷雨
今（7）日水氣又比昨天更少，大環境逐漸轉為東風，受到地形繞流影響，清晨新竹以南的沿海地區容易出現零星短暫陣雨；白天各地都是晴到多雲的天氣，中午過後，雷陣雨除了在各地山區發展外，位於環境風下游的中南部近山區甚至平地也會受到影響，並有局部較大雨勢發生的機率；高溫方面各地大多落在32至34度，尤其在台北、新北、桃園、宜蘭、台東地區及花蓮縱谷容易有局部36度以上的高溫出現，各地感受上較為悶熱，再加上紫外線指數偏高，外出需注意防曬並多補充水分。
侯友宜宣布新北升「強化二級警戒」 4措施曝光
板橋某幼兒園群聚感染案延燒，為防止疫情擴散，侯友宜昨（6）日晚間於臉書上宣布新北市提升為「強化二級警戒」，將視同Delta病毒備戰，且公布4大防疫措施，表示「面對疫情，我們共同的敵人只有病毒，同在這塊土地上，大家惟有團結一致，共同對抗防堵，才能戰勝疫情！」
侯友宜亦曝光4大防疫策略，除了緊急舉行高層應變會議，提高至強化二級警戒，也宣布即刻起：
一、板橋區某附幼停課14天，某國小全校預防性停課3天。
二、其他3校共5班、一個托育中心預防性停課。
三、醫院及長照、安養機構禁止探視、醫院陪病僅限一人。
四、集會人數立即縮減為室內50人，室外100人。
侯友宜強調，目前幼兒園全校師生以及包括夜間安親班在內，所有匡列對象都需要採檢，即使是陰性，也必須一律送往防疫旅館隔離十四天，才能避免疫情擴大。另外，因幼兒園小朋友還很年幼，會讓每個孩子都能有一位家長陪同住進防疫旅館，做好隔離防護，保護好孩子，提供最安全的防疫環境。
侯友宜說，在這起事件中，無論大人還是小孩，沒有一個人願意被感染，更沒有一個人願意把病毒傳染給別人，「面對疫情，我們共同的敵人只有病毒，同在這塊土地上，大家惟有團結一致，共同對抗防堵，才能戰勝疫情！」
本土一次爆增9例！陳時中：新北幼兒園多人確診
中央流行疫情指揮中心昨（6）日公布國內新增16例COVID-19確定病例，分別為9例本土及7例境外移入；另確診個案中無新增死亡。
中職／王光輝追思會 副總統賴清德、辜仲諒也參加
中信兄弟王威晨父親，也是前兄弟象黃金球星王光輝8月30日過世，昨（6）日舉行追思會，不僅副總統賴清德到場，連中信慈善基金會辜仲諒董事長等棒壇人士都參與。
中國演藝圈傳整治外國籍 央視女主持為兒挨批「雙面人」
中國政府近日大動作整頓娛樂圈，除了所謂的劣跡藝人，連持有外國籍的演藝人士也將成為被封殺的對象，先前就已經因為兒子有美國籍而引發爭議的中國官媒《央視》女主持董卿，也在這波整治行動中再次被拿出來討論，甚至被不少中國網友批評是雙面人。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。