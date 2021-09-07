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國外的臨床觀察發現康復後的新冠確診患者約有1/10在確診3個月以上仍持續有疲倦、呼吸短促、肌肉骨骼相關疼痛、運動能力差、焦慮與憂鬱的情況，其中最常見的新冠長期症狀是呼吸短促與疲倦現象。
此外，疲倦現象也有學者特別稱為「勞動後症狀惡化」(Post-Exertional Symptom Exacerbation, PESE)。根據國外的經驗有些確診個案會經歷PESE：這是一種與用力程度不成比例的疲勞現象，有時會被個案描述為做一點點事就體力崩潰的狀態。
遠距科技輔助物理治療 確保居家運動安全
在疫情防治措施下，人與人的接觸進行面對面的治療變得困難。臺大物理治療中心啟動遠距科技輔助物理治療，加入臺大遠距照護中心團隊，病患經過胸腔內科或感染科醫師診斷與照會後，物理治療師可以安排視訊物理治療，與居家患者進行即時互動，在穿戴智慧型儀器輔助與監督下，確保患者持續執行安全強度的居家運動。
新冠肺炎康復後遺症 物理治療師協助改善
臺大醫院物理治療表示，在門診醫師評估診斷後，除了給予藥物與氧氣治療外，可轉介給物理治療師，物理治療師可以藉由評估患者的肌力以及居家環境，設計適合患者的運動，配合呼吸運動、肌力與肌耐力之訓練，並教導個案學習透過自我調整步調，進行適當安全強度的居家運動，協助患者漸漸回復原本的生活功能。
資料來源：健康醫療網 新冠肺炎康復患者常見2症狀！ 臺大醫院物理治療師授改善方式
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