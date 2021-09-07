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新冠肺炎康復患者常見2症狀！　臺大醫院物理治療師授改善方式

新冠肺炎康復患者常見2症狀！　臺大醫院物理治療師授改善方式
新冠肺炎康復患者常見2症狀！　臺大醫院物理治療師授改善方式

健康醫療網

2021-09-07 08:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】2020年1月全世界開始與新型冠狀病毒奮戰，確診病例已累計超過2億。國外有愈來愈多報告指出確診患者在康復後會出現長期系統性多重器官問題，間接或直接造成衰弱與功能障礙。

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新冠肺炎康復　常見勞動後症狀惡化

國外的臨床觀察發現康復後的新冠確診患者約有1/10在確診3個月以上仍持續有疲倦、呼吸短促、肌肉骨骼相關疼痛、運動能力差、焦慮與憂鬱的情況，其中最常見的新冠長期症狀是呼吸短促與疲倦現象。

此外，疲倦現象也有學者特別稱為「勞動後症狀惡化」(Post-Exertional Symptom Exacerbation, PESE)。根據國外的經驗有些確診個案會經歷PESE：這是一種與用力程度不成比例的疲勞現象，有時會被個案描述為做一點點事就體力崩潰的狀態。

遠距科技輔助物理治療　確保居家運動安全

在疫情防治措施下，人與人的接觸進行面對面的治療變得困難。臺大物理治療中心啟動遠距科技輔助物理治療，加入臺大遠距照護中心團隊，病患經過胸腔內科或感染科醫師診斷與照會後，物理治療師可以安排視訊物理治療，與居家患者進行即時互動，在穿戴智慧型儀器輔助與監督下，確保患者持續執行安全強度的居家運動。

新冠肺炎康復後遺症　物理治療師協助改善

臺大醫院物理治療表示，在門診醫師評估診斷後，除了給予藥物與氧氣治療外，可轉介給物理治療師，物理治療師可以藉由評估患者的肌力以及居家環境，設計適合患者的運動，配合呼吸運動、肌力與肌耐力之訓練，並教導個案學習透過自我調整步調，進行適當安全強度的居家運動，協助患者漸漸回復原本的生活功能。



資料來源：健康醫療網 新冠肺炎康復患者常見2症狀！　臺大醫院物理治療師授改善方式

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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