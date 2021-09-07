多國政治人物公開信：巴西總統組織抗議活動　恐威脅民主

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包括美、英、法、西班牙、墨西哥、智利、澳洲等國共158位政治人物在連署公開信指出：「非常擔心巴西民主體制迫在眉睫的威脅，將從9月7日起保持警惕。巴西人幾十年來一直為確保民主而反對軍政權，不能讓波索納洛（Jair Bolsonaro）從人民手中搶走民主。」
這些連署人認為，波索納洛和盟友（包括種族歧視團體、軍警和聯邦政府高層）號召在9月7日發起的示威活動，試圖恐嚇聯邦最高法院和國會等機構，擴大在巴西發生政變的恐懼。
波索納洛曾多次公開表示，他可以阻止2022年舉行總統選舉，並指控聯邦最高法院大法官沒有依憲法 行事，作為波索納洛可以藐視憲法四大支柱（言論自由、信仰自由、免於恐懼以及免於匱乏的自由）行事的藉口。
反對9月7日抗議活動的公開信連署人引用波索納洛分享的一條訊息，內容談到對國會、司法和左派的「反擊」，指稱這些機構在沒有提出證據的情況下，迫害波索納洛並架空總統權力。
波索納洛、他的兒子和盟友，因涉嫌與反民主行為、攻擊聯邦最高法院大法官和傳播虛假訊息等指控有關聯被調查。此外，聯邦最高法院還確保市長和州長在COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）大流行期間具有行動自主權，被波索納洛視為對總統特權的攻擊。
公開信連署人還將9月7日的示威活動與1月6日前美國總統川普煽動支持者入侵美國國會，因為川普不接受敗選結果的行動作比較。
當時的暴力入侵行動造成5人死亡，且被一些政治人物和專家認為是一次未遂政變，數10名示威者被指為參與叛亂而被判入獄。
預定9月7日在巴西首都巴西利亞和聖保羅市舉行的抗議活動，主要引發人們對身體和資產暴力的擔憂。聯邦最高法院甚至為「所有可能的情況」（從和平示威到企圖破壞和入侵大樓）制定應變計畫，特別是注意軍警對抗議的支持力度，以及波索納洛對國會或最高法院一旦遭到暴力攻擊的反應。
為減輕抗議者試圖入侵國會和聯邦最高法院，並向這些機關大樓投擲自製炸彈的風險，首都政府決定將抗議活動限制在部會大廈前舉行，禁止抗議者前往總統府高原宮、國會和聯邦最高法院所在的三權廣場。
波索納洛也預定出席聖保羅市的示威遊行，安全部隊將加強戒備，避免波索納洛的支持者與左翼團體有關的抗議活動參與者發生暴力衝突。
根據巴西法律，任何現役軍警或憲兵都不能穿著代表所屬機構的制服參加政治活動，只能像一般公民穿著便服，不能帶武器，才能參加示威活動。但預計明天或將有大批預備役或沒有在值勤的警察參加抗議活動。
里約熱內盧州立大學（Uerj）政治學教授柯斯塔（Luiz Alexandre da Costa）指出，法律允許任何公民要求改變公共政策，前提是以民主的方式，但很明顯的，波索納洛和他的支持者是對民主最大的威脅。（編輯：黃自強）1100907