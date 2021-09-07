8月初一起鴻運當頭！「3生肖」添福又添財　這位橫財大發

今（7）天是農曆的八月初一，這也意味著我們已正式告別「農曆七月（鬼月）」，究竟十二生肖有哪些生肖能擁有好運氣呢？近日專寫命理、生肖的搜狐號《卡哇伊》專欄就分析指出，「3生肖」9月7日起至9月19日將會鴻運當頭，添福又添財！





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▲搜狐命理專欄《卡哇伊》分析，「3生肖」9月7日起至9月19日將會鴻運當頭，添福又添財！（示意圖／翻攝自Pixabay）

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生肖牛





屬牛之人，前段時間被凶星壟罩，運勢下降，破財的情況頻發，可說是叫苦不迭又無可奈何，辛辛苦苦賺來的薪水一來二去中就不見蹤影。今天起一直到19日，添丁添喜添福又添財，將會好運連連，這種不利的局面即將被打破，取而代之的是橫財遍地，財運亨通的好運氣。屬牛之人能夠扭轉乾坤，把失去的錢財全數賺回，還略有盈餘，可喜可賀。





生肖蛇





屬蛇之人，前段時間遭遇了破財危機，很多煩心事不期而遇，總體運勢下滑不少，好不容易賺來的錢因為各種瑣事而花光，實屬無奈。今起一路道19號將會四喜臨門，添丁添喜添福又添財！鴻運當頭，不僅破財情況不再，而且好運逆勢而來，橫財大發。屬蛇之人有望藉機大賺一筆，讓存款重新回暖。





生肖龍





屬龍之人，五行屬土，而土中藏金，良好的互生格局讓他們天生攜福帶財，不愁衣食。加之其過人的實力、廣闊的人脈，頗受財神庇佑，故成年後的職場發展相對順遂許多。9月7日至19日，添丁添喜添福又添財，氣勢如虹，個人地位大躍進，聚財能力更是一流，再也不用擔心過窮苦日子，揚眉吐氣。（編輯：許苡情）



