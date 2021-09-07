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對聽損的人來說，需要藉助助聽器才能聽見充斥在我們生活周遭的聲音。傳統助聽器透過方向性麥克風集中接收語音，這樣的功能會讓助聽器使用者聽到的聲音不完整，習慣忽視身邊的存在。知名助聽器廠商教育訓練聽力師施治渝指出，傳統助聽器為了提升語音清晰度，運用如降噪技術、方向性麥克風讓聲音聚焦在語音上面，盡可能將環境聲音刪除，對大腦來說非最自然，容易增加聆聽時大腦的負擔。
搭載深度網路技術 重現1200萬聲音場景
最新一代助聽器訴求讓「大腦可以重新接收完整的聲音場景，以自然的方式聆聽聲音」。其收音方式從傳統方向性麥克風導向，轉換成360度的掃描收音，對環境的掃描更靈敏與豐富。丹麥百年助聽器大廠擁有獨家技術，高速接收360度全方位接受聲音，精準辨別聲源方位，其偵測速度大幅躍升5倍，每秒掃描環境音500次，並搭載深度神經網路技術（DNN），模仿大腦的工作方式，透過學習1200萬個真實聲音場景的經驗，精準地識別各種的聲音，忠實還原聲音場景。
不同於傳統科技需要長時間處理聲音，聲音傳至大腦再辨識有時間差距，此款護國神山台積電智能晶片，其DNN聲音處理技術深具突破性，採28奈米低功耗技術，內含1.54億的電晶體，高階運算能力較前代提升16倍，具備人工智慧聲音處理與分析能力的先進智能晶片，並確保每個聲音都能更細緻的和清晰被還原與傳遞。
雙系統輕鬆連接 體驗高品質聽覺饗宴
最新一代助聽器有貼心設計，聽力師施治渝說明，該款式為充電款式，老年人的手部不方便，更換小顆電池易感挫折，現在只需每天充電即可使用，充電3小時就能得到一整天的電池量。同時，相較前一代僅能與iOS連結，最新一代可與Andriod系統連結配對，使用者回饋其清晰度、豐富度及連接藍牙都更方便。
朝向真實生活情境 精細地捕捉聲音
擁有十年以上助聽器配戴經驗的金鐘影帝陳博正大方地分享使用經驗，他說在劇場工作時，「對白，就是真實生活，也就是環境音。」然而，傳統助聽器傾向於抓住人的聲音，降低其他環境音，對聽損的人來說，雖然補上低頻的聲音，高頻的聲音有時卻會發出刺耳的聲音，後來他改用前一代助聽器覺得聲音品質已經非常好，但必須對準方向才能收音。
最新一代助聽器問世，他分享配戴後，現在連後方的聲音都聽到，拍戲時一個「關門聲」、「水煮開的聲音」他都能清楚聽見，聲音精準度提升，能直接反應回答，「生活不用再這麽用力了」，不需再重新確認對方的內容，聽起來更輕鬆不費力，這份輕鬆自在，不需要緊繃的幸福感真好。
找回以往生活聲音 追求美好聆聽品質
知名助聽器大廠追求聆聽的品質，堅信惟有先進的助聽器產品，才能提供使用者優質聆聽體驗。聽力師施治渝說，聆聽的過程中，使用者常與家人有距離，影響社交關係，希望提供使用者一個改善生活的途徑，與其配助聽器，不如說找回以往豐富的生活，對聽力師來說是非常有使命感的。
資料來源：健康醫療網 背後的呼喚也聽得見 新一代助聽器重現聲音場景
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