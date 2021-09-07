印度神童預言「7度成真」！Delta侵台 下波災難時間曝光
印度神童阿南德（Abhigya Anand）的預言一直以來備受各界關注，因為幾乎預測的時機點一個一個應驗，日前他曾警告從今年9月開始就要當心，結果，不僅Delta病毒肆虐各國，連對疫苗有抗藥性的Mu變異株以及C.1.2變異株都現蹤，如今台灣也正面臨Delta感染擴散的危機，阿南德的預言再次成真。
編輯中心/綜合報導
2021-09-07 10:31:35
阿南德表示，從8、9月開始，木星持續逆行在魔羯座，對世界非常不利，情況會變得更加明顯，且木星8至11月位在摩羯座，全球都會面臨第三波疫情大流行的考驗，急轉直下的情況大概要到11月中下旬才會結束，因為「木星離開魔羯座前往水瓶座」，人類的生活品質會開始好轉，12月經濟逐漸開始復甦，到時人類有望回歸正常生活。
而值得注意的是，在12月經濟逐漸復甦之後，阿南德也提到，接下來的最大一波震盪會出現在2022年4月「火土大合」的時候，世界可能遭受災難和巨大變數，經濟要恢復穩定，還得等到2023年4月23日以後，可以看出全球近年情勢皆不樂觀。
回顧阿南德先前曾經預言成真的紀錄，包括從一開始疫情爆發後，緊接英國變種病毒肆虐、國際局勢緊張、歐美國家疫情升溫、邁阿密大樓倒塌產生巨變，8、9月木星逆行在摩羯座對世界不利，結果變種病毒再度現蹤、阿富汗政府垮台、海地發生強大地震，最後則是近期第三波疫情流行，變種病毒在各國現蹤，種種預言成真，讓年僅14歲的阿南德，在全球獲得極高關注度。（編輯：張嘉哲）