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深夜開「愛之船」只申誡　海軍否認永順艦長有人罩

▲隸屬192艦隊的永順軍艦主要執行獵雷、排雷任何務。（圖／中華民國海軍資訊網）
▲隸屬192艦隊的永順軍艦主要執行獵雷、排雷任何務。（圖／中華民國海軍資訊網）

記者呂炯昌／台北報導

2021-09-07 10:39:57｜2021-09-07 10:40:52

海軍獵雷軍艦「永順軍艦」（舷號1305），被爆出大開「愛之船」的艦長洪姓中校違反兩性營規只記申誡，深夜前往艦長室「修電腦」的女士官卻遭到調職，傳出幕後是有海軍司令罩，才能大事化小。對此，海軍艦隊指揮部澄清，有關艦長疑涉不當行舉，已先調離現職實施調查，如經查獲屬實者，不論階級高低，一律依規定懲處，絕不包庇。

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媒體報導，洪姓中校是現任海軍司令劉志斌擔任總統府侍衛時，就一直帶在身邊的祕書，今年3月接任永順軍艦艦長，8月底就獲選海軍「模範團體」殊榮，若沒有劉志斌這麼硬的後台，怎麼可能發生違反兩性營規，卻還能留在現職續任艦長。

海軍艦指部表示，永順軍艦獲選年度模範團體及艦長洪中校派職選用，均依相關作業規定辦理，無任何不當情事，籲請媒體勿臆測報導，影響本部及單位榮譽。有關艦長疑涉不當行舉乙情，本部已先調離現職實施調查，如經查獲屬實者，不論階級高低，一律依規定懲處，絕不包庇，並依規定追繳模範團體個人獎勵。

艦指部表示，本部持恆要求部隊軍紀，同時保障官兵權益，一切依法行政，掌握不法情事均秉公處理，以維護官兵軍紀與士氣，惟仍有不實訊息惡意中傷，本部深表遺憾。將持續加強官兵軍（法）紀教育、內部管理及性別教育，塑造優質工作環境，確維部隊戰力。

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