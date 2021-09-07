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領先業界提高員工自主性 落實企業文化
諾華全球推動「Choice with Responsibility」這項新政策，讓員工能自主決定每天的工作方式和地點，員工可全方位自主規劃、靈活工作。如果員工依工作需求選擇「在家工作」，只需「告知」主管，不需要請求「批准」，而且不限於有新冠疫炎期間。
面對疫情 用最實際的行動關懷員工
台灣諾華因應COVID-19新冠疫情給予員工實質上的關懷，從2020年開始發放每位同仁口罩等防疫物資，以及員工「防疫關懷包」，並且給予員工一次性的補助，可以採購「在家工作」相關物品，協助建立舒適安全的「在家工作」空間。2021年第二季更推出員工防疫關懷專案，貼心的幫員工投保保險法令傳染病醫療險（即防疫險）及疫苗險；並且給予一次性的防疫關懷補助金，讓員工可以採購防疫物資、購買照顧孩童物品或是個人自我成長教育產品；還有補助員工可自行購買快篩試劑，作為同仁自主健康管理使用。
▲台灣諾華連續兩年囊獲亞洲最佳企業雇主獎，(左)台灣諾華總裁華格納(右)台灣諾華人力資源部部長洪瑩真。／台灣諾華提供
企業理念：員工幸福企業就幸福
另外，為了讓員工能兼顧家庭並安心工作，亦提供彈性工作還有優於勞保和業界的尊重性別平等之「諾華專屬育嬰假」，總共14週！這是不分性別，男性和女性都享有專屬於諾華人的福利！
台灣諾華人力資源部部長洪瑩真表示：「台灣諾華以員工為中心、站在員工角度去思考，量身打造員工深層需求的優質工作環境與福利；在諾華工作，員工只要專心致力於如何發揮自己的潛力、追求夢想和朝自己設定的目標邁進即可，其它的都交給公司」。台灣諾華將此獲獎肯定獻給所有的同仁，也承諾將繼續努力為打造有感幸福職場的未來持續邁進！
資料來源：健康醫療網 秉持員工幸福為中心 台灣諾華二度獲亞洲最佳企業雇主獎肯定
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