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兒少網路性剝削增　上網安全用5要保護

兒少網路性剝削增　上網安全用5要保護
兒少網路性剝削增　上網安全用5要保護

健康醫療網

2021-09-07 11:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】根據衛福部統計數據顯示，兒少性剝削案件呈現逐年攀升趨勢，四年來超過4千8百名兒少不幸受害，其中國小受害人與2017年相較成長率高達253.8%，增加率遠高於國中到大學，小學生受害遽增的趨勢，值得特別留意！ 

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社群成犯罪工具　學生首當其害 

從衛福部2020年數據顯示，兒少性剝削之加害人運用社群網站(49.6%)及通訊軟體(44.8%)，作為接觸兒少主要的媒介。疫情期間也讓許多兒少課餘活動轉移至網路，家扶調查顯示，國小家長觀察孩子課餘時間使用網路的用途，以使用影音平台(如：Youtube、抖音等)為最多(66.9%)、其次為線上遊戲(30.6%)，而有1/4國小家長表示孩子課餘會使用聊天通訊軟體(26.5%)及瀏覽社群網站(25.1%)。

此外，更有一成(11.7%)以上的國小家長表示，不清楚小學生在課外時間使用網路的用途。

主動關心孩子　打造安全網路 

家扶基金會社資處處長林秀鳳表示，家長應主動關心身邊孩子的網路使用習慣，適時討論網路安全議題、教導網路使用的安全守則。

為提升大眾對兒少網路安全的重視程度，家扶基金會呼籲網路「5要上網安全」守則，幫助兒少遠離網路性剝削的危害：

1、要討論：與孩子討論潛藏網路危機，建立網路安全知識。

2、要約定：明確與孩子約定上網規則、時間。

3、要信任：尊重孩子，營造探索空間。

4、要了解：作孩子的朋友，了解孩子喜好的人物主題、上網動向、工具。

5、要設定：開啟安全設定防護機制。



資料來源：健康醫療網 兒少網路性剝削增　上網安全用5要保護

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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