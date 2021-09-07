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從衛福部2020年數據顯示，兒少性剝削之加害人運用社群網站(49.6%)及通訊軟體(44.8%)，作為接觸兒少主要的媒介。疫情期間也讓許多兒少課餘活動轉移至網路，家扶調查顯示，國小家長觀察孩子課餘時間使用網路的用途，以使用影音平台(如：Youtube、抖音等)為最多(66.9%)、其次為線上遊戲(30.6%)，而有1/4國小家長表示孩子課餘會使用聊天通訊軟體(26.5%)及瀏覽社群網站(25.1%)。
此外，更有一成(11.7%)以上的國小家長表示，不清楚小學生在課外時間使用網路的用途。
主動關心孩子 打造安全網路
家扶基金會社資處處長林秀鳳表示，家長應主動關心身邊孩子的網路使用習慣，適時討論網路安全議題、教導網路使用的安全守則。
為提升大眾對兒少網路安全的重視程度，家扶基金會呼籲網路「5要上網安全」守則，幫助兒少遠離網路性剝削的危害：
1、要討論：與孩子討論潛藏網路危機，建立網路安全知識。
2、要約定：明確與孩子約定上網規則、時間。
3、要信任：尊重孩子，營造探索空間。
4、要了解：作孩子的朋友，了解孩子喜好的人物主題、上網動向、工具。
5、要設定：開啟安全設定防護機制。
資料來源：健康醫療網 兒少網路性剝削增 上網安全用5要保護
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