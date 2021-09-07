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在各界努力推廣帕運的同時，媒體在推廣運動賽事上扮演著極其關鍵的角色，如何報導不只影響著社會如何看待身心障礙者，也包括身心障礙者如何看待自己。但報導常以帕運選手是跨越障礙的「超人」、「生命鬥士」等較單一印象的角度出發來形容帕奧的選手們。
身心障礙聯盟呼籲，書寫的關注角度在人而非身體限制上，應以平時對待非身障選手的方式進行成就為主的報導。
身障運動賽事 不隱匿傷痛困難
部分身障運動賽事和大家習慣的項目相同，但設下許多特殊的規則調整與能力分級。身心障礙聯盟表示，新聞在紙本、網路報導等多平台流通，觸及更多讀者。這些人展現的力量，及如何克服自己的侷限，不需要試圖隱藏他們去肢體、視力、聽力等所遭遇的困難，保持誠實非常重要。
帕運運動精神 平等和並行
並行、對等是帕運（para）的精神意涵，台灣捨棄過去翻譯成「殘奧」的用詞，正因為帕運是經過身體損傷的層層分級，讓運動員能在同一個身體水平出發點比賽。參與賽事並不意味損傷被「克服」，損傷也不會因為拿到金牌而消失，身障聯盟期盼，以上指引對相關報導有幫助，使大眾更客觀、正確的理解身心障礙者運動的內涵。
資料來源：健康醫療網 帕運報導要平等 關注身障者全貌
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