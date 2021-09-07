監管風暴襲擊　彭博：滴滴國有化恐使習近平地位更穩固

中國近來掀起監管風暴，從娛樂圈到金融業、科技業無一倖免，《彭博社》專欄作家高燦鳴（Tim Culpan）撰文指出，隨著北京當局加強國家控制力道，更顯示出中國國家主席習近平要鞏固自己的權勢。





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《彭博社》3日曾引述消息人士說法進行報導，指出北京市政府正考慮讓滴滴出行受到國家控制，提議由國企入股滴滴。初步提案是由包括國營北京首都旅遊集團旗下另一家叫車平台「首汽約車」在內的一些北京企業將收購一部分滴滴股份，或是由國企獲得「黃金股」（golden share）的名義股份，取得滴滴董事席次，並在董事會享有否決權。當時《路透社》也指出，北京市政府的主要目的，是想對滴滴這個轄內最大企業之一「重新取得控制權」，尤其是針對滴滴掌握的用戶資料。





不過北京市政府6日向《路透社》否認此事，稱消息「不屬實」，在此之前，滴滴4日也公開否認北京市政府協調國企入股滴滴。高燦鳴在文中表示，雖然這筆「交易」可能不會實現，但也顯示出，中國國政府近期不斷打擊民間企業，甚至想將他們國有化以保障國家權力。滴滴當初不顧中國網信辦反對，仍堅持在美國進行首次公開發行（IPO)，因此遭到中國當局整治。





中國當局近期以保護隱私、消費者以及創造共同富裕等理由，合理化對企業的監管行動，要求民間企業交出數據，已擁有更多控制權，除了滴滴之外，螞蟻集團、字節跳動等企業都是受到波及。





▲中國近期對民間企業提高監管力度。（圖／翻攝自Pixabay）

高燦鳴將匯整《彭博社》其他專欄作家的觀點，指出中國最近對於企業的種種打壓，顯示出中共似乎忘記推動中國經濟走向成功的因素，並不是國家，而是這些民間企業。





對於外國投資者來說，他們原先預期能輕鬆獲取中概股在美國上市的高收益，但在中國當局監管之下，只能眼睜睜看著收益消失，投資損失不斷增加。而在北京以資訊安全疑慮為由，要求滴滴下架後，更顯示出中國當局監管政策走向難以預料，投資人只能夠靠自己進行風險控管。



