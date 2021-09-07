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開學不只戴口罩防疫　勤洗手遠離「1病毒」纏身

開學不只戴口罩防疫　勤洗手遠離「1病毒」纏身
開學不只戴口罩防疫　勤洗手遠離「1病毒」纏身

健康醫療網

2021-09-07 14:31:01

【健康醫療網／記者曾正豪報導】因疫情而生的「史上最長暑假」，九月一日結束，終於開學了！家長擔心疫情同時，臺中慈濟醫院小兒科醫師李宇正提醒，最近因腸病毒就醫、住院的小病人呈現增加趨勢，提醒家長叮囑孩子戴口罩之外，也要正確洗手，萬一感染腸病毒，也要落實生病不上課，避免交叉感染。

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疫情減少人際互動　腸病毒感染率下降

腸病毒往年在五、六月流行，今年卻幾乎看不到相關個案。最近卻突然出現多位病例，李宇正醫師推測，應是五月中全國三級警戒全面停課，小朋友缺少人際接觸，因此五、六、七三個月，醫院幾乎看不到腸病毒個案，直到最近，在門診發現多個腸病毒病例。

李宇正醫師指出，9歲女童持續高燒數日，起初居家附近診所診斷為扁桃腺發炎，小朋友後來出現吃不下東西的情形，來醫院急診，發現後咽出現許多小水泡，才確診是腸病毒感染，隨即收治住院。

避免腸病毒傳播　2建議要落實

適逢各級學校開學，為避免腸病毒透過學童頻繁互動傳播，李宇正醫師提出兩個建議：

一、雖然疫情期間，要小朋友脫下口罩張嘴比較困難，仍請幼兒園老師，除了幫小朋友量體溫，可多注意學童咽喉有無小水泡。如診斷感染腸病毒，應落實生病不上課，以避免因與其他幼童接觸造成交叉感染。

二、酒精殺不死腸病毒，所以家長要落實兒童飯前、便後必須用肥皂依序完成「溼、搓、沖、捧、擦」徹底洗手，用漂白水消毒居家環境，陽光曬棉被、煮沸餐具餐巾，藉高溫抑制腸病毒活性。



資料來源：健康醫療網 開學不只戴口罩防疫　勤洗手遠離「1病毒」纏身

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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