全聯打8折卻不爽？媽抖原因嗆：沒誠意　真相黑鍋背大了

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但仔細一看，左邊盒子的「豬後腿肉塊」原價寫著96元，打完8折後為77元；而右邊盒子也是「豬後腿肉塊」，但沒打折就已經是68塊，這讓原PO非常不滿表示「要打折就好好打折，怎麼提高售價打折」直指全聯打著優惠噱頭，卻硬賺消費者比原價更高的利潤。
貼文一出，不少網友紛紛回應「我也不是很懂...這樣看了寧願拿右邊新鮮的」、「那就拿新鮮的啊，讓左邊的直接報廢」、「重點左邊的打折還比右邊貴」；不過也有內行婆媽表示「仔細看，到期日完全不同，而且每天進價的肉價也不同，更何況左邊那盒重量比右邊還重好嗎？」、「肉價每天都不同以外，全聯的肉都是秤重賣，越重當然越貴」、「我以為全聯肉類秤重賣是常識...竟然還有人不知道，在那邊黑人家抬高價格打折，看清楚好嗎？」、「光看也知道重量差了33克，兩個都沒打折的話，左邊為何不能賣貴，不要永遠只看總價.....」。
也就是說，仔細觀察全聯內不管是賣豬肉、牛肉、雞肉等等，盒子上頭標籤會清楚顯示該盒總重以及每100g價格（每天進肉價格不同會有浮動）跟總價格，民眾在選擇肉類產品時，不應該是以總價格來衡量，而是要加入「重量」比例，如同上述案例，雖然兩者都為「豬後腿肉塊」的商品，但左邊比右邊多出33克，且左邊這盒當時肉價100公克也要28元，比右邊100公克22元還貴，也因此售價才會比較高，左邊這盒打折下來雖然比右邊那盒還高價位，但總重也是多了33克，愛逛全聯的婆媽可別再誤會自己是被騙啦！（編輯：張嘉哲）