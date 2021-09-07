全聯打8折卻不爽？媽抖原因嗆：沒誠意　真相黑鍋背大了

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▲網友分享自己逛全聯，卻發現同商品有一盒打8折，但打8折過後還比原價高，質疑先拉高原價後才打折。（圖/全聯消費經驗老實說）

肉價每天都不同以外，全聯的肉都是秤重賣，越重當然越貴

我以為全聯肉類秤重賣是常識...竟然還有人不知道，在那邊黑人家抬高價格打折，看清楚好嗎？

雖然兩者都為「豬後腿肉塊」的商品，但左邊比右邊多出33克，且左邊這盒當時肉價100公克也要28元，比右邊100公克22元還貴，也因此售價才會比較高，左邊這盒打折下來雖然比右邊那盒還高價位，但總重也是多了33克，