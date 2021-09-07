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全聯打8折卻不爽？媽抖原因嗆：沒誠意　真相黑鍋背大了

▲全聯福利中心因為便利且時不時推出優惠活動，成為不少婆媽買菜的愛地。（圖／記者張嘉哲攝）
▲全聯福利中心因為便利且時不時推出優惠活動，成為不少婆媽買菜的愛地。（圖／記者張嘉哲攝）

編輯中心/綜合報導

2021-09-07 14:29:38

全聯福利中心因為便利且時不時推出優惠活動，加上超市營業時間較長，成為不少婆媽買菜的愛地，而一般來說，往往即期品為了要趕緊賣出，以免面臨報廢的狀況，在特定時段，全聯都會標示特價或打折，最常看到的就是8折以及6折，對於當天有烹飪需求的婆媽，堪稱是大補帖。不過，近日就有網友討論「全聯打折的價格真的好沒誠意」貼文引發熱議。

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原PO在「全聯消費經驗老實說」貼文指出「一直都期待全聯特價活動，可是，看到這個覺得不開心，明明是即期品所以打折了，但是提高單價再做折扣也是太......可以有點誠意嗎？」只見原PO貼出一盒豬後腿肉塊，上頭過期日正是發文的9月5號，盒子上面標示優惠打8折。

但仔細一看，左邊盒子的「豬後腿肉塊」原價寫著96元，打完8折後為77元；而右邊盒子也是「豬後腿肉塊」，但沒打折就已經是68塊，這讓原PO非常不滿表示「要打折就好好打折，怎麼提高售價打折」直指全聯打著優惠噱頭，卻硬賺消費者比原價更高的利潤。

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▲網友分享自己逛全聯，卻發現同商品有一盒打8折，但打8折過後還比原價高，質疑先拉高原價後才打折。（圖/全聯消費經驗老實說）
貼文一出，不少網友紛紛回應「我也不是很懂...這樣看了寧願拿右邊新鮮的」、「那就拿新鮮的啊，讓左邊的直接報廢」、「重點左邊的打折還比右邊貴」；不過也有內行婆媽表示「仔細看，到期日完全不同，而且每天進價的肉價也不同，更何況左邊那盒重量比右邊還重好嗎？」、「肉價每天都不同以外，全聯的肉都是秤重賣，越重當然越貴」、「我以為全聯肉類秤重賣是常識...竟然還有人不知道，在那邊黑人家抬高價格打折，看清楚好嗎？」、「光看也知道重量差了33克，兩個都沒打折的話，左邊為何不能賣貴，不要永遠只看總價.....」。

也就是說，仔細觀察全聯內不管是賣豬肉、牛肉、雞肉等等，盒子上頭標籤會清楚顯示該盒總重以及每100g價格（每天進肉價格不同會有浮動）跟總價格，民眾在選擇肉類產品時，不應該是以總價格來衡量，而是要加入「重量」比例，如同上述案例，雖然兩者都為「豬後腿肉塊」的商品，但左邊比右邊多出33克，且左邊這盒當時肉價100公克也要28元，比右邊100公克22元還貴，也因此售價才會比較高，左邊這盒打折下來雖然比右邊那盒還高價位，但總重也是多了33克，愛逛全聯的婆媽可別再誤會自己是被騙啦！（編輯：張嘉哲）

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