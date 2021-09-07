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反應爐疑重啟引不安　韓媒又指 ：北韓恐將大規模閱兵

▲去年10月的勞動黨成立75週年，北韓也曾罕見在深夜舉行閱兵儀式。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲去年10月的勞動黨成立75週年，北韓也曾罕見在深夜舉行閱兵儀式。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-09-07 15:04:23｜2021-09-07 15:05:12

韓國媒體7日引述多名軍方人士消息，從目前平壤美林機場的閱兵式彩排狀況來看，北韓很可能計畫要在建政紀念日(9月9日)當天，舉行大規模閱兵式，展示新型潛射彈道導彈(SLBM)等戰力。

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根據《韓聯社》報導，韓國軍方和情報部門也密切關注夜間閱兵式舉行的可能性。過去2年，北韓曾分別於去年10月10日勞動黨建黨75週年，以及今年1月的八大期間舉行過夜間閱兵。

消息人士並指出，北韓不排除會在這次閱兵式上，向美國或韓國釋放信息，軍方正基於美韓情報部門的合作，嚴密監視北韓有關動向。

聯合國下轄機構國際原子能總署(IAEA)上月底於年度報告中，曾警示位於北韓寧邊的核反應爐自2018年12月後停止運作，但今年7月上旬以來，北韓似乎已重啟該座反應爐，而且有長時間的明顯活動，令人相當不安。

韓國外交部7日表示，對於北韓閱兵和核子反應爐的活動，美韓始終密切關注，當前，與北韓恢復對話算是緊迫議題，韓方也會持續呼籲中國、日本以及歐盟共同合作，讓兩韓恢復對話，維護朝鮮半島的安全穩定。

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