不斷更新／中秋烤肉行不行？一文搞懂各縣市防疫規定

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6日台北市長柯文哲表示，將於13日公布中秋節烤肉等相關規定。
新北市
禁止河濱公園烤肉，也不建議在自家門前及社區烤肉。
台中市
9月7日起，戶外公共場域一律禁止烤肉活動，包含公園、河濱、社區中庭、私人收費停車場、自家門前騎樓、公寓社區頂樓等會與不特定人士接觸等場域；家裡烤肉則以同住家人為限。經勸導不聽者，將依傳染病防治法處新台幣3000元至1萬5000元以下罰鍰。
桃園市
5日桃園市長鄭文燦表示，中秋節活動全面停止，規範包含社區及社團，各風景區、河濱公園烤肉區都不開放。若居家烤肉人數不多，不算違規。
台南市
建議民眾盡量在家門口烤肉，若是住在公寓大廈又有陽台，就在陽台烤肉，假如沒有陽台或陽台密閉的話，可能吃火鍋比較好。另也將視疫情做滾動式調整。
高雄市
視疫情傳播狀況加強管理。
基隆市
公共場所一律禁止烤肉，民眾可以在家裡和同住家人烤肉。
新竹市
中秋節不開放包括任何公共場所烤肉以及相關活動，僅同住家人可居家烤肉。
新竹縣
中秋節活動將視疫情狀況，滾動檢討調整。
苗栗縣
依中央規範辦理
彰化縣
不建議、不鼓勵、不補助辦理社區烤肉活動，禁止在社區活動中心、宮廟廣場、公園、風景區、停車場等公共場所或政府機關場所辦理烤肉活動。烤肉以同住家人在家戶進行為宜，避免跨縣市的大型家族烤肉聚會。
南投縣
為社區防疫安全考量，戶外公共場域包括公園、河濱、社區中庭等，一律禁止烤肉活動，也不鼓勵辦理家戶烤肉活動。
雲林縣
僅開放「同住家人」在自家庭院或空地進行烤肉、賞月活動，並請社區、社團停辦非家人的群聚活動。
嘉義市
建議社區、社團取消中秋相關活動，但同住者可一起烤肉。
嘉義縣
依中央規範
屏東縣
依中央規範，並視疫情變化滾動檢討
宜蘭縣
縣內風景區禁止烤肉、宜蘭市河濱公園、中山公園與市民之森，中秋連假期間全面禁止烤肉
花蓮縣
尚未公布
台東縣
尚未公布
澎湖縣
尚未公布
金門縣
依中央規範，並視疫情狀況滾動調整
連江縣
尚未公布