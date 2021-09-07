疫起上線！文化部、流行音樂界推線上演出新商業模式

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李永得指出，聯合國教科文組織報告中也特別提醒，線上演出會是表演團隊未來重要的舞臺之一，所以各國應該在數位基礎建設上有更多的投資，目前正推出「積極性藝文紓困補助」，其中對於表演藝術、音樂團隊的線上售票直播演出、人才培訓等都有相關支持，鼓勵表演團隊踴躍申請，勇於轉型。
KKLIVE總經理黃振峰表示，疫情對於流行音樂演出影響極大，與文化部合作讓音樂人與業者看到更多機會，進而投入更多資源在線上內容發展，對流行音樂產業帶來新的發展契機。8月28日的八三夭線上演唱會，售出逾1.1萬張門票，首播吸引超過9千人同時在線觀看，未來希望將流行音樂線上演出的技術、表演形式與商業模式推向新高度。
而即將於11日舉辦線上演唱會的樂團SoulFa靈魂沙發表示，「有機會可以不受場地限制，在更無限寬廣的線上與更多歌迷互動，是之前從未想過的機會」，另外，將於22日演出的金曲獎「最佳新人」入圍者李浩瑋則說，自己已經很久沒有對外演出了，非常看重此次機會，最近都在加緊練新歌，要帶給粉絲全然不同的體驗。
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