COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

疫起上線！文化部、流行音樂界推線上演出新商業模式

▲文化部表示，將與KKLIVE合作推出10場示範型演出活動，共推展線上售票演出新商業模式。
▲文化部表示，將與KKLIVE合作推出10場示範型演出活動，共推展線上售票演出新商業模式。

記者黃仁杰／台北報導

2021-09-07 18:25:17

疫情對藝文、流行音樂產業產生相當大的衝擊，文化部長李永得、KKLIVE總經理黃振峰與樂團SoulFa靈魂沙發及歌手李浩瑋今（7）日於線上召開記者會宣布，文化部與KKLIVE將合作推出10場示範型演出活動，共推展線上售票演出新商業模式。

我是廣告 請繼續往下閱讀
李永得表示，疫情造成藝文產業受到第一排海嘯等級的衝擊，政府雖然提供紓困，但對藝文團隊來說，最重要的仍是能重返舞臺，面對未來疫情的不確定，「虛實整合」的線上收費直播演出是一個相對穩定的方式，而自己也參與了八三夭的首場示範演出，特別感覺線上的音效，有如置身現場。

李永得指出，聯合國教科文組織報告中也特別提醒，線上演出會是表演團隊未來重要的舞臺之一，所以各國應該在數位基礎建設上有更多的投資，目前正推出「積極性藝文紓困補助」，其中對於表演藝術、音樂團隊的線上售票直播演出、人才培訓等都有相關支持，鼓勵表演團隊踴躍申請，勇於轉型。

KKLIVE總經理黃振峰表示，疫情對於流行音樂演出影響極大，與文化部合作讓音樂人與業者看到更多機會，進而投入更多資源在線上內容發展，對流行音樂產業帶來新的發展契機。8月28日的八三夭線上演唱會，售出逾1.1萬張門票，首播吸引超過9千人同時在線觀看，未來希望將流行音樂線上演出的技術、表演形式與商業模式推向新高度。

而即將於11日舉辦線上演唱會的樂團SoulFa靈魂沙發表示，「有機會可以不受場地限制，在更無限寬廣的線上與更多歌迷互動，是之前從未想過的機會」，另外，將於22日演出的金曲獎「最佳新人」入圍者李浩瑋則說，自己已經很久沒有對外演出了，非常看重此次機會，最近都在加緊練新歌，要帶給粉絲全然不同的體驗。


※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
你喜歡看吃播嗎？

你喜歡看吃播嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀