大專校院開學防疫指引出爐！需符合這8大點才可實體授課

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教育部表示，第一點在教學及授課方式部分，學校如採實體授課，應符合室內維持安全社交距離(2.25平方米/人)且人數上限80人；採固定座位、固定成員方式進行，並落實實聯制；上課時師生應全程佩戴口罩且落實手部消毒，上課期間禁止飲食以及教室應保持通風良好及定時清消的規定，否則只能採線上授課。
第二點為課程以外的集會活動，人數上限為室內80人、室外300人，若超額須提報防疫計畫報請地方主管機關核准後實施；第三是校園需實施健康監測，進入學校需全面量測體溫、實聯制、全程佩戴口罩；學校得視需要加強相關防疫措施，但不得以PCR篩檢或快篩作為學生入學資格限制。
第四點是環境及清消管理、教室應保持室內通風良好並提升清消頻率；第五點為校園空間開放應落實實聯制、體溫量測及全程佩戴口罩；第六點為校園餐飲需落實實聯制、用餐區設置隔板、環境清消、保持社交距離。
最後兩點則分別為學校宿舍必須實門禁管制、體溫測量、專人關懷、衛教宣導、防疫物資補充、定期消毒、維持通風、保持社交距離或佩戴口罩；以及最後居家檢疫期滿後自主健康管理，不宜進入校園上課或前往人群聚集之處；如要入住校內宿舍，應安排獨層且一人一室之宿舍，如衛浴設備為共用，請規劃分流、分時段使用，並落實清消。
教育部呼籲學校得視需要加強校園相關防疫措施；另教育部將依指揮中心公告之疫情發展狀況，滾動修正本管理指引，亦將不定期抽查學校相關防疫管理之執行情形。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。