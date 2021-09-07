▲ Audi 推出 11kW 家用充電 透明化安裝方案同步啟動

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安裝不再煩惱 智慧家用充電偕同多元方案選擇 貼心進化登場
安裝家用充電器是許多消費者選購電動車時所面對的首要任務，由於每位車主的住家環境不盡相同，Audi 在提供家用充電器的規格選擇，除了購買e-tron 與 e-tron GT 系列車款所贈送的 7kW 家用充電器之外，Audi 亦導入 11kW 家用充電器供消費者選購升級。
針對家用充電器安裝服務，Aud 與 Noodoe 共同推出「Audi 家用充電器安裝方案」，藉由透明化的安裝工程選擇，讓消費者於諮詢評估階段，即可清楚了解所需的安裝費用[1]。同時，車主若選擇 Noodoe 的家用充電器安裝服務，更可享有充電樁三年保固、安裝工程三年保固。透過一站式貼心服務，結合智慧家用充電系統、多元選擇與透明化的安裝方案，讓安裝家用充電變得輕鬆簡單。
為有效協助車主設置家用充電器，Audi 攜手Noodoe拓連科技打造完整的智慧家用充電服務，透過「Audi x Noodoe Home Check 行動安裝管理平台」，讓 Audi 業務人員與 Noodoe 同仁透過智慧管理平台於安裝前進行家用充電器安裝線上評估，進一步到後續到府勘查、社區管委會協調、實際安裝至社區內的智慧電能管理系統等流程，提供貼心完善的一站式服務。
[1] 安裝過程經現場評估後，若超乎施工方案範圍，需依據場域環境額外施工則將產生額外費用。詳細特別注意事項請見Audi e-tron 在家充電方案說明書。
台灣奧迪與全台授權經銷商團隊積極佈建高效充電站點，Audi 桃園與 Audi 台南極速快充站已建置完成並正式加入服務行列，目前全台共 8 座 Audi 極速充電站涵蓋五大都會區的內湖、濱江、新莊、桃園、新竹、台中、台南及高雄等地區，未來於新展示據點也將增設快充站服務，每座Audi 極速快充站可提供高達 180kW 的充電功率，充電 10 分鐘即可提供約莫 115 公里的行駛里程，亦開放給適用 CCS 1 規格的電動車車主使用，期盼藉由更多的 Audi 極速快充站串聯合作夥伴 Noodoe EV 環島充電網、EValue 與 EV OASIS 全台目的地充電據點，打造更便捷的純電生活圈。
注意事項：本媒體新聞資料所提供之車圖僅供介紹參考，實際配備資訊請以全台 Audi 授權展示中心說明為準。