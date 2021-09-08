疫情下衝刺商機 中友購物節祭5G直播線上線下通吃

受到疫情衝擊，百貨零售通路紛紛轉型突變；台中市中友百貨配合16日登場的購物節，與經濟部中小企業處聯手推動「5G創新服務」方案，在一樓廣場設置直播屋Live House，將陸續邀請人氣網紅以直播方式推薦商品。首場由知名網紅「丫頭、詹子晴」擔任直播主，推薦化妝品等7家品牌熱賣商品，一向很搶手的百優精純乳霜組秒殺完售。





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中友百貨總經理劉嘉誠表示，5G通訊是未來趨勢，百貨零售業近幾年經過重大改變，市場新行銷模式必須不斷推陳出新，尤其網路、社群、體驗三大領域結合全通路經營，是目前行銷主流。





▲中友百貨購物節邀知名網紅「丫頭、詹子晴」介紹各項優惠。（圖／中友百貨提供）

中友百貨掌握時下主流，配合購物節除規劃多場直播節目吸引消費者眼球外，並搭配中友APP提供24小時線上百貨，突破時間、地域限制服務顧客，提供給顧客不同的購物體驗。





劉嘉誠表示，今年購物節除了每天由各品牌接力直播之外，特別安排6場精彩直播秀，結合直播、打卡、活動創造話題。首場是由詹子晴推出「人氣闆娘的精緻生活Live 秀」，推荐七款熱門品牌商品，迴響熱烈，一款百優精純乳霜組秒殺完售。





▲台中市中友百貨配合16日登場的購物節，與經濟部中小企業處聯手推動「5G創新服務」方案。（圖／中友提供）

11日還將推出日本美食物產展吃播秀、15日邀請直播主「小5」直播「中秋連假 美麗回歸」，介紹由內到外的保養祕方等。消費者在直播當天下單除了有豐富下單禮之外，每天推出不同的抽獎好禮如iPhone12、空氣清淨機、按摩抱枕、無線耳機等，下單就有機會獲得。



