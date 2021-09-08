台南6大壅塞路廊改善實施滿月 永康及仁德交流道首顯成效

台南市政府交通局與警察局聯手針對永康、大灣、仁德與新市交流道的聯外道路，以及中西區健康路及大同路等6條路廊，推動第一期易壅塞路廊交通改善計畫，實施首月上午尖峰平均速度已提升14%，下午尖峰平均車速亦增加4%，提高行車速率同時亦減少交通壅塞情況，顯示改善計畫已達成效果。





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交通局局長王銘德表示，市長黃偉哲非常重視市區交通壅塞問題，交通局於台南市道安會報專案簡報易壅塞路廊改善計畫實施首月改善成果，經調整幹道綠燈時間、增繪小東路與長榮路口等6處左彎待轉區標線、以及警察局全力動員疏導下，上午尖峰以東門路往仁德交流道方向、中正北路往永康交流道方向等路段有明顯改善，六大路廊平均速度增加14%；下午尖峰則以復興路大灣交流道往市區方向速度增加8%、大同路往東門圓環方向速度增加11%較為顯著。黃偉哲也於會中督促市府團隊應持續努力，讓市民確實感受到行車變得更為順暢。





第一期改善計畫執行首月已有初步成果，將接續辦理增設左轉專用車道及增繪左彎待轉區標線，

時交通資訊網(

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。王銘德也呼籲用路人，

才能營造有序的道路環境，達到改善道路壅塞的目的。