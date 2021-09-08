拜登欲擲3.5兆美元強化社安　眾院委員會本週辯論

我是廣告 請繼續往下閱讀
不過，相關措施料將引起共和黨人一致反對。
歲計委員會主席尼爾（Richard Neal）在聲明中說：「本週晚些時候，歲計委員會將終結僅有部分勞工得以享受『好處』的想法，例如帶薪休假、兒童照護和退休儲蓄補助等，最終承諾進行投資，讓這些支持措施成為美國勞動場所的固定做法。」
然而，已經有人開始討論縮減3.5兆美元的財政支出規模。
未來幾天，眾院其他委員會小組將為各自負責的計畫環節努力，民主黨希望相關計畫能在本月底獲得眾院通過。
民主黨人在眾院享有微弱優勢，在參院則握有半數50席，民主黨籍副總統兼參院議長賀錦麗（Kamala Harris）擁有打破僵局的一票。
若在眾院闖關成功，接下來將送往參議院審議。民主黨計劃透過預算「協調」的特別程序，以簡單多數決方式通過立法，繞過參院通過多數法案須獲得60票贊成的一般規定。
參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）在肯塔基州對記者發言時，抨擊民主黨這項旨在利用聯邦資金改善兒童保健設施和療養院照護的倡議，稱其為「美國人民增加了3.5兆至5兆美元的賦稅」。
而參院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）恐得透過縮減3.5兆美元的總支出規模，努力爭取民主黨溫和派支持。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1100908