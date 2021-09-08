習近平打富人　中國富豪多會賺？前20人身價佔中國收入6%

中國國家主席習近平近來力推「共同富裕」政策，也引起外界對於中國富豪的關注，「胡潤全球富豪榜」2021年最新數據，也揭開中國富豪面紗，農夫山泉創辦人鍾睒睒以5500億人民幣（約台幣2.3兆元）奪下中國首富寶座，位居全球富豪排行第7名。





我是廣告 請繼續往下閱讀

近年來中國首富寶座競爭激烈、快速輪替已成為民間熱議話題。根據「胡潤全球富豪榜」2021年數據，目前中國前20大富豪最少也有1700億元人民幣（約台幣7267億元）身價，其中前十大富豪大多都居住在杭州。





位居於第三名的是社交電商平台「拼多多」的創辦人黃崢，身價高達4500億元人民幣（約台幣1.9兆元）。黃崢是首位「80後」（1980年代後出生）白手起家的富豪，他透過讓公司在美股上市，迅速累積大量身價，成為繼李彥宏、馬雲、馬化騰、劉強東之後，中國年輕人所崇拜的網科新貴。202年新冠肺炎疫情爆發後，催生電商業績大幅成長，當時拼多多活躍買家多達到7.884億，也讓拼多多股價隨之飆漲，2021年2月一度直逼200美元，也讓黃崢身價暴漲超過500億美元。





▲中國社交電商平台「拼多多」創辦人黃崢。（圖／翻攝自《香港經濟日報》）

第二名則是騰訊創辦人馬化騰，身價4800億人民幣（約台幣2.0兆元）。馬化騰創業初期，透過在深圳國企當高管的父親馬陳術幫助，據傳透過關係，得到李嘉誠之子李澤楷的投資騰訊，讓騰訊躋身成為中國甚至是全球市值最高的公司之一，身兼遊戲霸主、掌握中國主要通訊。不過在北京對企業的鎮壓行動擴大情況下，馬化騰也難逃一劫，監管機構對騰訊出手，先是要求騰訊音樂放棄獨家版權，隨後又遭到中國官媒瞄準遊戲業務，導致騰訊股價連連大跌，自去年11月螞蟻集團被叫停以來，馬化騰的財富在9個月內縮水近909億人民幣（約台幣3887億元）。





▲騰訊創辦人馬化騰。（圖／美聯社／達志影像）

說到中國首富農夫山泉創辦人鍾睒睒，《彭博社》曾經用「孤狼大亨用他的水帝國，創造出68個百萬美元富翁。」來形容鍾睒睒。農夫山泉去年9月8日在香港上市，就創下兩項紀錄，一是成為近十年來最受歡迎新股，二是創下全球富豪身價單日上漲最高紀錄。有報導指出，作為中國包裝飲用水的龍頭企業，農夫山泉一年光是賣水的收入就超過143億人民幣（約台幣611億元），毛利率超過六成。農夫山泉的股價一路高歌猛進，也讓鍾睒睒身價超過馬雲、馬化騰，更超越了印度信實工業集團董事長安巴尼（Mukesh Ambani），成為了亞洲首富。胡潤全球富豪榜2021年數據指出，鍾睒睒身價達到5500億人民幣，位居排行榜第7名。





▲中國首富農夫山泉創辦任鍾睒睒。（圖／翻攝自《中新社》）

以胡潤全球富豪排行榜數據計算，中國前20大富豪財富總計達5.7兆元人民幣（約台幣4.3兆元），若以2020年中國國民總收入來計算，這20位富豪的總身價，相等於中國全國國民總收入近6%。





習近平近日指出，中國現在已經足夠富裕，可以更接近共產黨長期以來的財富共享理想，開始力推「共同富裕」政策，雖然北京當局強調，「共同富裕」不是「殺富濟貧」，但種種舉措也讓外界憂心北京加大干預力度後，可能會面臨另一項挑戰。香港春華資本集團(Primavera Capital Group)創始人兼董事長鬍祖表示，打壓企業似乎不是正確的方法，可能會無意中讓「共富」變成「共貧」。



