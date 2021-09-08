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Cherng創作的《國插週報》是自2020年七月起，每週一於Facebook和Instagram發表的人間觀察。自己也笑說：「沒想到受歡迎程度始料未及？」但成功的背後卻是Cherng在2020年陷入前所未有的創作撞牆期！被自己逼急後開始發想有趣主題，透過Instagram徵求大家的生活經驗，結合詼諧幽默的繪畫風格，產出笑到死的插畫。《國插週報》主題包羅萬象，從奇聞異事、人際關係、職場、冷知識、家庭生活到著名的說錯話系列，讓Cherng激起事業第二春！從2020年開始的《國插週報》目前已累積57篇，平均每篇大概有10-15張，大概有680多張，要從裡面挑出展覽的作品，讓Cherng難以抉擇，因為每張都很好笑。印象中Cherng最喜歡的還是說錯話系列：「這主題已成為帶狀節目，完全不怕徵不到稿，因為一直都有新的詞語在日常生活中出現，這樣都會有說錯的機會，例如馬爾濟斯跟可爾必思傻傻分不清？或是酷斯拉跟特斯拉混為一談，中文實在很奧妙。」這次展覽中將展出18禁作品？Cherng笑說：「有考慮特別久的，有好幾次是已經畫好了也覺得內容很好笑，但在發出去最後一刻，考量到尺度不適合，忍痛刪除。 至於是什麼作品？真的只能進場欣賞。」
《國插週報：人間不思議》高雄場
展覽期間2021/10/28-12/13
夢時代購物中心1F 時代廣場｜高雄市前鎮區中華五路789號
週一~週五 14:00-21:00
週六~週日 11:00-21:00