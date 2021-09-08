韓24歲男教師接種BNT疫苗　小腸潰爛、大量失血亡

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，韓國也如火如荼進行疫苗接種計畫，盼能在中秋連假之前，達到7成民眾至少接種一劑疫苗的目標。不過韓國一名24歲小學教師，在接種第一劑輝瑞疫苗後，不到一個月不幸傳出死亡消息。





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綜合《朝鮮日報》等韓國媒體報導，韓國穎川的一名小學男教師，7月28日接種第一劑疫苗，1個月內身體頻出狀況，本月3日於光州一間大學醫院的加護病房中死亡。





根據了解，這名男子本身患有雷諾氏症候群（Raynaud’s disease）以及木村氏症（Kimura’s disease）等疾病，但身體並沒有異常狀況，平時生活相當規律，保持著運動習慣，也幾乎滴酒不沾。因為男子是小學教師，為了配合政府的防疫措施，在諮詢過醫生之後，決定趕在開學前接種疫苗。





但是接種後，男子出現消化不良的症狀，一開始症狀不嚴重，男子僅當成一般消化不良處理，但接種後一個禮拜，腸胃症狀開始變嚴重，男子到附近診所就醫，醫生表示男子的乾不正常腫脹，應是疫苗的副作用，並建議男子到大學醫院進行治療。但大學醫院的急診室認為男子的症狀與輝瑞疫苗無關，認為只是男子原本患有的疾病復發，最後只是開藥給男子服用。





但是男子服藥過後沒有好轉跡象，痛症越來越加劇，隨後被送往首次就醫的診所，診所所長發現男子出現了「血栓性血小板減少綜合症」（TTS）的狀況，馬上打電話給大學醫院急診室，緊急轉診。





男子轉診後，進一步獲得完善的治療，但在8月12日時，因門靜脈（portal vein）出現血栓，導致小腸腐爛，最後動手術切掉了一半的小腸。在手術過後，男子狀況一度好轉，卻在幾天過後大量出血，因此昏迷，又再次被送往加護病房進行手術，最後仍於9月3日晚上去世。





男子家屬對於醫院的態度相當不滿，表示男子原本9月要入伍，體檢時確認過身體非常的健康，日常生活沒有問題，但是現在打疫苗卻出現狀況。家屬認為，醫院未有先例為由，始終否認疫苗副作用的可能性，並痛心表示，「這不是只有死1、2個人而已，請政府重視疫苗副作用的問題，不要再讓人枉死。」









