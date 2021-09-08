韓國催疫苗擺脫供貨延遲困境　莫德納、BNT接連到貨

韓國先前因莫德納藥廠供貨延遲問題，導致新冠肺炎（COVID-19）疫苗接種計畫延宕，但在韓國當局派出代表團，前往莫德納美國總部催貨之後，不僅莫德納疫苗到貨，就連自購的輝瑞疫苗也順利抵達韓國。目前韓國也開始為民眾接種莫德納疫苗，並且盼望在中秋連假之前，達到七成人口接種至少一劑疫苗的目標。





我是廣告 請繼續往下閱讀

美國莫德納藥廠先前坦承因實驗室出包，導致疫苗出貨時程延遲，韓國政府於8月中旬派出代表團，前往莫德納美國總部抗議，並且討論相關對策之後，莫德納對此致歉，並承諾盡一切努力早日出貨。近日韓國也陸續收到疫苗，繼5日、6日收到共381萬劑疫苗後，又於7日晚間再到貨139.3萬劑，短短兩週內就收到815.2萬劑疫苗。





另外，韓國向輝瑞藥廠購買的新冠疫苗，其中342.8萬劑也於8日中午抵達仁川機場。





同時，韓國與歐洲國家羅馬尼亞的「新冠疫苗共享計畫」也正持續進行。韓國向羅馬尼亞直接採購150.3萬劑疫苗，其中自購的輝瑞疫苗為105.3萬劑、羅馬尼亞人道捐贈的莫德納疫苗為45萬劑。首批52.65萬劑疫苗在2日時到貨，剩下的97.65萬劑疫苗也在8日下午抵達韓國。





韓國新冠疫苗預防接種推進團表示，截至7日為止，已經有60.1%人口已經接種首劑新冠疫苗，也已經有36%人口完成疫苗接種。韓國當局希望能在中秋連假（9月19日至22日）前，完成七成人口、約3600萬人至少接種一劑疫苗的目標。目前韓國正在進行18歲至49歲族群的接種工作。









