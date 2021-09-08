▲ 399 萬起！Maaserati 限量 10 席 Levante Elite+ 慶周年而生

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原廠升級配備





Levante Elite+ 升級搭載 19 吋 Zefiro 輪圈，Zefiro 取名自希臘神話中掌管西風之神，又象徵春天的微風多變及可帶來好運，呼應源自地中海季風的 Levante 車系名稱；同時，輪圈內側配置紅色煞車卡鉗，前後保桿也升級金屬式樣下護板，再搭配同為特仕版升級配備的金屬式樣運動車頂架。





【Levante Elite+ 】特式版升級配備重點:





19 吋 Zefiro 輪圈

紅色煞車卡鉗

金屬式樣前後下護板

金屬式樣運動車頂架

跑旅精神 躍馬心臟





Levante Elite+ 同樣採用前雙 A 臂、後多連桿懸吊系統附前後防傾桿，結合後軸 LSD 機械式限滑差速器，同樣列為標準配備的 Q4 主動式扭力控制四輪傳統系統，搭配能夠因應個別避震器不斷調整軟硬度的 Skyhook 電子阻尼，以及輕鬆對應不同地形所需離地高度的主動式 6 段氣壓懸吊。





Levante Elite+ 搭載來自法拉利 Maranello 工廠所調校的 3.0L V6 雙渦輪增壓引擎，高達 350 匹最大馬力與 500 牛頓米峰值扭力輸出，在 ZF 8 速手自排變速箱傳遞下，0-100km/h 加速 6 秒整、極速 251km/h。





399 萬起限量登場，享 180 萬 60 期 0 利率





Levante Elite+ 全車升級近 30 萬原廠配備，建議售價 399 萬起，還可享 180 萬 60 期 0 利率財務方案。



