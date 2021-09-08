搶攻五倍券商機 台中百貨周年慶促銷戰搶先9日開打

搶攻中秋連假及五倍券商機，台中百貨周年慶大戰提前於9日開打，由廣三SOGO、中友、大遠百三大百貨搶先登場。今年因疫情帶動宅經濟發威，各家除了整合線上線下一起拼，現場直播秀、贈品戰、獨家特惠組等促銷也紛紛出籠，期盼能拉抬第三、四季業績表現。





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廣三SOGO周年慶將於明（9日）開跑，是全台最早起步的百貨周年慶。廣三SOGO百貨總經理陳森榮表示，受到5月中本土疫情爆發衝擊，今年前八月業績衰減約8％，第三、四季全靠週年慶檔期搶救業績。為此，廣三SOGO大手筆砸下1.5億元促銷預算，9日至10月17日祭出化妝品滿2000送200元商品禮券；全館滿3000送300元商品禮券。





▲廣三SOGO周年慶加碼推出消費3000送6000振心禮金，大手筆促銷吸客。（圖／ 業者提供）

不僅如此，為搶食5倍券大餅，廣三SOGO加碼10月3日至10月17日，凡持指定金額紙本振興券於館內消費滿3000元，即可兌換「6000元振心禮金」1本，限量1萬份，內容針對全館、餐廳美食街加碼回饋，預估整檔業績目標挑戰18.2億元，年成長3％。





▲中友百貨購物節邀來網紅直播秀助陣，新型行銷很吸睛 。（圖／業者提供）

預計16日至10月25日登場的中友百貨購物節，9日起全館開放預購，另全館滿千送百、線上線下同步累計。中友強調，透過APP不斷優化，購物網目前已上架逾5萬件商品，提供24小時購物服務。中友百貨前八月業績受疫情影響大幅衰減，為拉抬下半年業績，好康競出搶客，包括全館滿千送百，不限金額消費抽獎外，首度與知名運動品牌PUMA聯名開發8波會員獨享禮，限量3.8萬份，提供會員滿額贈品。





今年歡度十周年慶的台中大遠百，9日至22日先舉辦VIP預購，祭出全館滿5000送500、刷指定銀行卡單筆分期6000送200等促銷案。台中大遠百店長藍卓成表示，受惠國際精品買氣暢旺，挹注今年前八月業績逆勢成長15％、達到94億元；今年十周年慶在加碼促銷與五倍券助攻下，業績目標挑戰36億元、年增10％。





▲台中大遠百周年慶於9日至22日舉辦VIP預購，祭出全館滿5,000送500。（圖／業者提供)

新光三越台中店為周年慶熱身，全館60家改裝新櫃9月陸續登場，尤其針對周年慶業績主力的化妝品，16家品牌全新改裝開幕，如引進百年傳奇保養品牌Helena Rubinstein 赫蓮娜，強攻台中頂級化妝品市場。





▲新光三越台中店為周年慶熱身，針對周年慶業績主力的化妝品，16家品牌全新改裝開幕。（圖／業者提供）

大魯閣新時代購物中心8日至十月11日舉辦6周年慶，推出滿千送百超值回饋、會員加送1000元，化妝品滿2000元送200元，以及全館滿3000元送300元，和化妝品滿3800元再加贈100元，最高可加送1000元活動，回饋率上看16%。





▲大魯閣新時代購物中心8日至十月11日舉辦6周年慶，推出滿千送百超值回饋、會員加送1000元。（圖／業者提供）

此外，只要持大魯閣商場APP卡看電影就送爆米花、空中飛梯免費玩、Roller186網美滑輪加送1小時、大魯閣保齡球館買一送一等優惠。來館用餐只要出示疫苗意願登記畫面或接種卡，即可加送100元購物金，可限領限用。









