9／9購物節電商大廝殺！好康優惠懶人包一次看

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這次蝦皮在熱門高單價商品Apple iPhone 12 Pro，也獻上47折誠意必搶價15999元、Dyson V11 Fluffy+ 吸塵器可換電池款優惠價63折、宅家必備的Roborock S6 MaxV 石頭掃地機器人4折破盤價9999元、Switch 電力加強版加健身環組合則祭出9000元有找的優惠。
另外，遠傳friDay購物則是從9/1起搶先推出「99掃貨節」，包含倩碧等強打品牌下殺2折起，還有99元超殺商品，更與全家便利商店合作天天送出百杯中杯熱美式；整個9月只要消費就有機會抽中9999遠傳幣，消費達指定門檻還能抽價值22300元的999.9金元寶，逢週五下單還加碼送50遠傳幣！此外，隨中秋節將近，送禮需求漸增，遠傳friDay購物也嚴選熱門禮盒預購，最低下殺5折起，近一周買氣已翻升2倍。
遠傳friDay購物也在99狂購節活動也推出烤肉必備商品，各式烤肉組合、烤肉用品5折起，也推美食名店烤肉組，讓民眾在家就能安心吃到名店燒肉，如牛角、美福、開丼、樂子等，在線上通通都買得到。且9/9當天加碼推出App限定整點瘋搶活動，烤肉時營造歡樂派對氛圍的HARMAN藍牙喇叭，與隨身KTV分別下殺2.2折，9/9當天全天不限金額，只要下單還能獲得消費金額9%的遠傳幣回饋。
Yahoo奇摩購物中心沒錯過，推出《99狂歡購物節》活動，祭出正官庄高麗蔘精、BRITA濾芯等夯品$9/ $99元整點限時瘋搶，同時推99好康專區流行時尚、民生用品、3C家電3折起；Yahoo奇摩超級商城還在9/12前推出《99不斷電》活動，全站下殺99元起，折價券狂灑現領現折、超贈點最高15倍送，流行、3C交通品類商品跨店消費滿額最高折999，再享萊爾富天天免運無上限。
愛買量販「99購物節」也在線上線下齊推優惠吸客，愛買線上購物瘋狂祭出「Switch限量88折立省1200元」、「大小家電限時3天全館任您挑89折」和「民生暢銷品單日下殺5.5折起」；實體通路則是推出「超過百款的買1送1、第2件5折」，讓婆媽在賣場也可以同步參與99電商優惠。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。