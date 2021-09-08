中華智慧運輸協會 爭取2026世界大會在台舉辦

中華智慧運輸協會(lTS)新任理事長施義芳表示，5G智慧時代已經來臨，協會未來除了要扮演資源整合平台角色，積極進行跨領域對話，創造台灣智慧運輸新局面外，短期內最重要的工作，就是爭取2026世界大會在台灣舉辦，提高國際能見度。





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曾任民進黨不分區立委的施義芳，去年12月接任中華智慧運輸協會理事長，從土木技師公會理事長到台灣世曦董事長，看似與智慧運輸不相干的經歷，卻在他腦海中有截然不同以往的擘畫想法。





「智慧時代的定義，不是每個人擁有3C產品就算數，而是從室內到室外，將智慧運輸應用在民眾的日常生活中，才是真正的智慧時代的來臨。」施義芳為「智慧時代」下了簡單、清楚的定義。他強調，會接任中華智慧運輸協會理事長，就是希望藉由這個平台進行跨領域的對話，挖掘更多可以將智慧運輸運用在生活面的面向，讓各領域能透過此一平台，撞擊出新的化學反應。

施義芳說，5G時代的來臨，讓智慧運輸不再是空中閣樓，無論是台北市信義路公車專用道自駕巴士創新實驗計畫，或是今年3月已經正式上路的淡海新市鎮自駕巴士，甚至遠在南台灣的台南也與相關廠商簽訂了合作意向書，希望能把自駕公車台南隊盡快上路。

台灣雖然不大，但在全球資通訊產業界卻有可觀影響力，相關產品普及度也很高，如果可以以硬體實力為基礎，透過車聯網、雲端運算、大數據、AI人工智慧，甚至區塊鏈等最新科技，切入「智慧運輸」的布局，就有機會為人們創造真正的幸福。

施義芳表示，接任中華智慧運輸協會理事長，短期內將致力爭取2026世界大會在台灣舉辦，以提高台馬灣在國際能見度。至於長期目標，則在於強化協會與政府的夥伴關係，爭取政府支持中華智慧運輸協會，也讓協會所有會員成為政府推廣智慧運輸時的最佳後盾。





另外，協會將連結學術創新研發，跨年度長期支持研發團隊。並加強加強各委員會功能，定期在北中南辦理ITS理監事會與相關活動。





發展海外市場也是當務之急，協會將積極發展業務管道，並組成台灣隊進軍海外。同時對外宣傳會員產品與服務，主動聯繫相關學協會，加強合作機會，完善產業發展生態系統，攜手建構成功的公私夥伴關係。





施義芳理事長有信心以其在工程界的豐富經驗，當無人機、自駕車、鐵道智慧化等浪潮已經來襲，台灣智慧運輸風潮也將順勢而起，以老將新兵之姿擔任台灣智慧運輸的背後推手。