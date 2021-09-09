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蘭嶼美食阿力給早餐

蘭嶼美食阿力給早餐 圖/IG@gominkin 圖/IG@gominkin

地址：台東縣蘭嶼鄉95250之1號

營業時間：06:00–11:00

電話：0912-243-173

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蘭嶼美食漁人號吐司

蘭嶼美食漁人號吐司

蘭嶼美食島民冰狗店

蘭嶼美食島民冰狗店

蘭嶼美食島民冰狗店

蘭嶼美食雯雯芋頭冰

雯雯芋頭冰

地址：台東縣蘭嶼鄉20號

營業時間：09:00–20:00



>>更多資訊 電話：0912 075 399>>更多資訊

蘭嶼美食漂流木餐廳

蘭嶼美食漂流木餐廳

蘭嶼美食漂流木餐廳

地址：台東縣蘭嶼鄉村24-2號 營業時間：10:00–22:00（周二公休） 電話：08 973 2668 >>更多資訊





人魚和貓

蘭嶼美食人魚和貓

地址：台東縣蘭嶼鄉東清村23-3號

營業時間：11:00–14:30, 17:30–20:30（周三公休） 電話：08 973 2943 >>更多資訊

蘭嶼美食東清三十三號

蘭嶼美食蘭天白嶼Fun鬆玩-阿東飛魚刈包

地址：台東縣蘭嶼鄉77號

營業時間：11:00–20:00 電話：0938 876 095

蘭嶼美食東清夜市飛魚卵章魚燒

蘭嶼美食東清夜市飛魚捲餅

蘭嶼美食東清夜市剛館滷味

蘭嶼美食東清夜市臭豆腐

蘭嶼美食東清夜市蘿蔔糕

地址：台東縣蘭嶼鄉

營業時間：18:30–22:00 蘭嶼旅人·Rover



蘭嶼旅人·Rover

蘭嶼美食蘭嶼旅人•Rover

蘭嶼旅人·Rover

地址：台東縣蘭嶼鄉村25之1號

營業時間：10:30–23:30（周三公休）

原文出處 : ReadyGo 【蘭嶼旅遊】各式飛魚料理就在這！一吃就上癮的神奇滋味

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