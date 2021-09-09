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老車科技新靈魂─Continental以VW T2打造AMBIENC3概念車，示範未來移動起居新概念

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-09-09 03:55:20

近幾年以經典老車為平台，打造電動車或下一世代移動概念車越來越普遍，知名的Continental馬牌輪胎，就在慕尼黑舉行的IAA Mobility德國國際汽車及智慧移動大展中，以經典的VW T2打造一輛稱為AMBIENC3概念車，擘劃未來移動新概念。

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基本上AMBIENC3除了車體外觀與結構仍沿用VW T2外，車內陳設完全經過重新設計裝潢；汽車往往是人們除了住家與工作場所以外，最常待的第三空間，AMBIENC3就是以此概念作延伸，並且融入未來數位化、互聯網與可循環等理念，完全採用先進可循環回收再生材質，並以自然、明亮、溫暖的配色與燈光。打造出有如起居室般的車內空間。

如同前文所說的，AMBIENC3皆使用天然可回收再生材質，或是回收再生材質，但在質感上並未有所妥協，車內充滿現代感，但也沒太過誇張的裝飾，除了完全重新設計的駕駛座與中控台，後艙設有獨立座椅與摺疊臥墊、以及附USB與藍牙功能之數位收音機與SMEG咖啡機，但主要的重點還是在材質的運用上，除了可回收、也具備耐髒汙能力。

其中車內多處採用稱為Staynu的新錶面處裡技術，除了耐髒也以保養耐用，隨時都可以保持全新的狀態，其中駕駛座椅面便用此材質，另外，還有其他部分應用了laif技術，具有出色的透氣性與絕佳觸感，可有助於降溫與接觸溫度控制，且有著類似真皮的質感與觸感，卻不需要犧牲動物來獲取皮革。

其他科技部分，車內還裝有Ac2ated Sound無揚聲器共鳴音響系統、ProViu 360環景影像輔助系統、太陽能供電系統、智慧變光玻璃、數位行動祕書等。

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