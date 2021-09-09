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水果中的王者是誰？饕客狂喊「1神級美味」：真的太銷魂

▲櫻桃是最頂尖的水果？貼文曝光引發熱議，釣出一票老饕狂喊「水果王者」。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲櫻桃是最頂尖的水果？貼文曝光引發熱議，釣出一票老饕狂喊「水果王者」。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-09-09 07:06:05

台灣的地理位置、四季氣候利於種植各種水果，因此又有「水果王國」的美稱；而除了本土水果之外，進口水果也應有盡有。近日，一名網友在PTT女孩版提問「櫻桃是最頂的水果嗎？」貼文曝光引發熱議，釣出一票老饕狂喊「水果王者」。

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原PO表示，櫻桃吃起來脆脆甜甜的，且甜而不膩，散發淡淡清香，更不像芒果一樣，吃的時候會黏手、難處理，又不同哈密瓜般甜到發麻，不禁好奇詢問廣大鄉民「櫻桃是最頂的水果嗎？」想知道水果中的王者究竟是誰。

▲櫻桃是最頂尖的水果？貼文曝光引發熱議，釣出一票老饕狂喊「水果王者」。（圖／翻攝自PTT）
▲櫻桃是最頂尖的水果？貼文曝光引發熱議，釣出一票老饕狂喊「水果王者」。（圖／翻攝自PTT）
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「拉拉山水蜜桃」、「水果店後面冰箱的那排」、「榴槤才是」、「山竹跟紅毛丹」、「夕張哈密瓜」、「我喜歡世界一蘋果」、「西瓜在我心中第一名」、「白櫻桃」、「很貴的日本巨大梨子」、「山竹才是，櫻桃隨便都買得到」、「香蕉才是，不用切省事很多」、「草莓比較香」。

對此，一票老饕認為「麝香葡萄」才是水果中的王者，特殊香氣令人吃過就難以忘懷，「絕對是麝香葡萄」、「麝香葡萄，真的太銷魂」、「麝香葡萄」、「長野縣的麝香葡萄」、「想吃吃看晴王麝香葡萄！」（編輯：賴詠璿）

▲一票老饕認為「麝香葡萄」才是水果中的王者。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲一票老饕認為「麝香葡萄」才是水果中的王者。（示意圖／翻攝自Pixabay）
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