車未開賣零件先曝光? Maserati Grecale外觀特徵提前揭露!

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Maserati Grecale是定位在Lavante之下的小型休旅，企圖以更實惠的價格提升品牌的銷售表現，原廠已規劃在今年11月發表，近期也可看到測試車被拍到的頻率越趨升高，不單單是為了蒐集路試數據更有提前預告的意味存在，不過測試車身著偽裝塗裝僅能看出大致輪廓卻無法看清確切外貌究竟為何? 然而這幾天卻有一家波蘭的汽車零件網站提前洩露了Grecale的部分外觀零件，讓車迷們可稍微自行腦補想像一下外型究竟是何模樣。
這家名為Allegro的波蘭汽車零件網站這幾天已上架Maserati Grecale的部分零件，有頭尾燈、前保桿水箱罩、方向盤、輪圈、引擎蓋、葉子板等項目，大致上外觀的重點辨識特徵已可提前猜測，水箱罩部分依舊採Maserati經典的直瀑式造型，兩旁的側進風口則以網格蜂巢式呈現，風格上仍充滿濃濃的家族特色，直立長方形的頭燈與測試車相去不遠，尾燈也與小改款Lavante的旋鏢式尾燈有著高度連結性，另外方向盤造型也變成與新世代超跑MC20類似的平底款式，上面還附有調整旋鈕與多功能按鍵，與舊款方向盤相比更多了些跑格感受。
輪圈則採多幅式的典雅設計，搭配的是Bridgestone Potenza 21吋跑胎，前輪尺寸為255/40R21後輪尺寸為295/35R21，從輪胎的配置規格看來性能化的設定可被預期，Maserati先前也已公布Grecale將推出GT、Modena、Trofeo三種版本，雖然未透露動力系統相關規格，但依據其兄弟車Alfa Romeo Stelvio的配置模式，搭載同一具2.9升V6雙渦輪增壓引擎的機會極大，距離發表剩沒多久時間就請車迷們再耐心等待一下囉。