恆大信用評級連降違約風險高　中國房地產掀倒閉潮

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恆大高達3050億美元的負債已成為中國最大的金融隱憂之一，穆迪週二將恆大的信用評級由Caa1下調至Ca，也是該公司自6月以來，第3次下調恆大的評級，整體看來，穆迪對恒大的展望維持負面。穆迪信評並指出，恆大未來6至12個月將有大量債務到期，評級下調反映恆大的流動性及違約風險增加，以及一旦出現違約，恆大債權人的復甦前景疲弱。
分析認為，中國政府去年明確提出房企資金監測和融資管理的三檔規則、立定「三條紅線」成為考核房地產企業安全經營的重要指標，希望能降低房地產槓桿率、抑制過熱房市，此舉導致房地產商舉債和融資困難，市場急劇降溫，倒閉頻傳。據中國《時代週報》報導，不完全統計數據顯示，截至9月5日為止，中國今年已有274家房地產公司宣布破產，平均每天就倒1家，小型地產公司正加速退出市場，但破產的也不乏知名公司。
不少分析師警告，恆大一旦破產，將對中國經濟產生嚴重影響，如造成大規模失業問題，成百上千的企業也會因資金斷裂而倒閉，如果局面不能穩定下來，將在中國的金融體系裡引起大面積風險。
不過也有部分意見指出，雖然恆大債務纏身，但北京不太可能放任這樣大規模的公司轟然倒塌，可能會迫使它縮減債務，降低違約風險。目前中國政府還未就如何處理恆大公開表態，消息指恆大已經開始拋售資產，包括在香港上市的網絡企業、地區銀行和在岸地產公司的股票，並考慮出售在香港總部的大樓，以及在香港的大塊地皮。