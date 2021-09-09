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恆大信用評級連降違約風險高　中國房地產掀倒閉潮

▲中國房地產巨頭恆大集團負債累累，近日再被接連下調信用評級，加重了違約風險。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國房地產巨頭恆大集團負債累累，近日再被接連下調信用評級，加重了違約風險。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-09-09 08:40:13

中國房地產巨頭恆大集團負債累累，本月8日再次遭受重大打擊，信用評級再被下調，加重了市場對恆大可能信貸違約的擔憂。恆大風暴難止血，加上北京政策調控影響，中國的房地產商似乎也掀起一波倒閉潮。

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綜合《美國之音》、《彭博社》等外媒報導，中國恆大集團的股票在8日一度跌破了2009年首次公開募股(IPO)價格，因為穆迪和惠譽2家評級公司，在2天內先後下調其信用評級，其中惠譽是將恆大評級從CCC+下調至CC，惠譽分析師並在報告中提到，此次下調評級反映了惠譽的觀點，某種形式的違約情況可能即將發生，流動性緊張、合約銷售額下降、推遲向供應商和承包商付款以及資產處置緩慢等等，都增加了恆大的信用風險。

恆大高達3050億美元的負債已成為中國最大的金融隱憂之一，穆迪週二將恆大的信用評級由Caa1下調至Ca，也是該公司自6月以來，第3次下調恆大的評級，整體看來，穆迪對恒大的展望維持負面。穆迪信評並指出，恆大未來6至12個月將有大量債務到期，評級下調反映恆大的流動性及違約風險增加，以及一旦出現違約，恆大債權人的復甦前景疲弱。

分析認為，中國政府去年明確提出房企資金監測和融資管理的三檔規則、立定「三條紅線」成為考核房地產企業安全經營的重要指標，希望能降低房地產槓桿率、抑制過熱房市，此舉導致房地產商舉債和融資困難，市場急劇降溫，倒閉頻傳。據中國《時代週報》報導，不完全統計數據顯示，截至9月5日為止，中國今年已有274家房地產公司宣布破產，平均每天就倒1家，小型地產公司正加速退出市場，但破產的也不乏知名公司。

不少分析師警告，恆大一旦破產，將對中國經濟產生嚴重影響，如造成大規模失業問題，成百上千的企業也會因資金斷裂而倒閉，如果局面不能穩定下來，將在中國的金融體系裡引起大面積風險。

不過也有部分意見指出，雖然恆大債務纏身，但北京不太可能放任這樣大規模的公司轟然倒塌，可能會迫使它縮減債務，降低違約風險。目前中國政府還未就如何處理恆大公開表態，消息指恆大已經開始拋售資產，包括在香港上市的網絡企業、地區銀行和在岸地產公司的股票，並考慮出售在香港總部的大樓，以及在香港的大塊地皮。

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