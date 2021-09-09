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美式餐廳大膽玩促銷　「珍妮佛」每月10號用餐半價

▲竹北的美式餐廳品牌珍妮佛美廚，自9月起，發起每個月10日為「珍妮佛日」，當天凡出示相關證明，叫做珍妮佛的消費者，即可享有全品項燉飯及義大利麵半價優惠。（圖／業者提供）
▲竹北的美式餐廳品牌珍妮佛美廚，自9月起，發起每個月10日為「珍妮佛日」，當天凡出示相關證明，叫做珍妮佛的消費者，即可享有全品項燉飯及義大利麵半價優惠。（圖／業者提供）

記者黃仁杰／台北報導

2021-09-09 10:24:30

許多餐飲品牌都使用過「姓名優惠」，不管是中英文、諧音，知名連鎖壽司品牌壽司郎的「鮭魚之亂」甚至讓不少人願意改名吃免費，不過有餐飲業者更「大膽」，把姓名優惠設定為常態性優惠，每個月10日，只要消費者證明自己叫做「珍妮佛」即可享有全品項燉飯及義大利麵半價優惠。

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根據美國社會安全局統計，1916年至2015年間，美國人英文名字人數排行榜，前兩名分別為Mary及Patricia，而第3名就是台灣人熱門命名首選「Jennifer」，共計全美共有146萬人叫「Jennifer」，位於竹北的美式餐廳品牌珍妮佛美廚，自9月起，發起每個月10日為「珍妮佛日」，當天凡出示相關證明，叫做珍妮佛的消費者，即可享有全品項燉飯及義大利麵半價優惠。

「珍妮佛美廚Jennifer’s Kitchen」為陽明山美式餐廳「美軍俱樂部BY33」於竹北地區開設的美墨主題餐廳，位於複合型商場「合好一起錸」一樓，該商場執行長劉人豪表示，珍妮佛美廚瞄準當地的家庭、學生客，市場對這樣高性價比的餐飲品牌反應非常好，餐期都湧入相當多人潮，而此次推出的「珍妮佛日」之所以選擇每個月10日，是因為J剛好是英文的第10個字母，充滿巧思，「珍妮佛日」也是一種社區回饋，預計將帶來2成的營收成長。

「珍妮佛日」當日只要出示包含但不僅限於護照、名片、工作證、識別證、電子郵件甚至IG與FB主頁，只要能夠證明你叫珍妮佛、Jennifer，即可享有全品項燉飯、義大利麵5折優惠，一人一日限一份。


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