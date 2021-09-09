世衛籲2022前暫緩施打追加劑　援助窮國不淪空談

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譚德塞今天在日內瓦世衛總部談話，敦促富有國家和疫苗製造商應優先供應窮國，讓他們的第一線醫護工作人員和免疫力弱的人接種第一劑疫苗，這個比施打追加劑應更為優先。
他說：「我們不想看到已完整接種疫苗的健康民眾普遍追加第3劑。」
譚德塞說，高收入國家已承諾，將捐贈超過10億劑疫苗給窮國，「但目前只配送不到15%」。他說：「我們不想要更多空頭支票，我們只想要疫苗。」
世衛今天表示，低收入國家已準備好要執行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種作業，目前就要靠製造商和富國配送所承諾的劑量，以緩解全球健康不平等狀況。
譚德塞說，全球已施打的55億劑疫苗中，大約有8成是配送到高收入與中高收入國家。
世衛已設定目標，要在今年底前讓每個國家都能讓至少4成人口接種疫苗。譚德塞說，要達成此一目標，就必須加強配送疫苗到貧窮國家。
根據路透社統計，迄今全球有超過2億2100萬人通報感染COVID-19，有476萬人染疫病亡。
全球疫苗免疫聯盟（GAVI）等國際組織表示，向窮國提供疫苗的COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX），原目標是今年要配送20億劑疫苗，目前進度即將落後近30%。
譚德塞表示，20個富有國家的部長們已向他擔保，他們將盡其所能完成今年讓40%人口接種的目標。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1100909