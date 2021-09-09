駁捲款出逃　阿富汗前總統：從沒想棄人民於不顧

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甘尼說：「離開喀布爾是我一生中最艱難的決定，但我相信這是讓槍聲停止和拯救喀布爾及600萬市民的唯一辦法。我20年來奉獻生命，致力協助阿富汗人建立一個民主、繁榮和主權國家，從沒想過要棄人民於不顧。」
甘尼也藉機否認有關他捲走鉅款出逃的指控，甚至說他準備接受調查，以證明自己的清白。
「這些完全是毫無根據的錯誤指控，腐敗像瘟疫一樣，數十年來一直妨礙我國，打擊貪腐一直是我擔任總統期間的核心重點。」
阿富汗駐塔吉克大使阿格巴（Mohammad Zahir Aghbar）8月公開指控甘尼「從國庫中偷走1.69億美元」，還說甘尼搭機出逃是「背叛了國家，也背叛了人民」，呼籲國際警察拘捕甘尼。
甘尼說，他和妻子對個人財務一直非常謹慎，「我已公開申報所有財產，我妻子的家族遺產也被公開，且仍在她的祖國黎巴嫩列冊。我歡迎聯合國或任何其他合適的獨立機構進行正式審計或財務調查，以證明此陳述的真實性」。
目前人在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比（Abu Dhabi）的甘尼感嘆道，他的政權最後也如前朝般悲劇收場，未能替這個飽受戰爭蹂躪的國家帶來和平與繁榮。
「我對所有阿富汗人，尤其是阿富汗軍人及其眷屬在過去40年的犧牲，表達由衷的讚賞和敬意。我的任期最後也像前朝一樣悲劇收場，沒能確保阿富汗穩定繁榮，令我深感遺憾。我為自己無法讓它以不同方式落幕，向阿富汗人民道歉。我對阿富汗人民的承諾從未動搖，且將引領我一生。」（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）1100909