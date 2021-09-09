▲ Ford Focus 2022 年式開放接單！高階車型升級智慧 LED 頭燈與輕量鋁圈上身

我是廣告 請繼續往下閱讀
Ford Focus 2022 年式 ST-Line Lommel X 四門／五門搭載歐洲原裝進口Dynamic LED智能動態照明系統，其 18 組智慧 LED 光源提供六大照明功能，藉由前方鏡頭及感應器的偵測，AFS 頭燈主動式轉向照明輔助系統會參酌方向盤轉動舵角與車身各處感知器，使頭燈照明方向與轉向趨於一致；動態多光型照明及自動水平調整可針對駕駛者行車速度、模式及前方路況，適度調整頭燈照明光形與水平，並適時搭配轉向輔助照明燈，以減少駕駛者轉向時的駕駛死角；Glare Free 智慧型防眩光遠光燈可主動將頭燈光源避開行駛中的其他車輛，減少因遠光燈造成眩光的行車風險，序列式 LED 方向燈則可增加識別性。
四門／五門 ST-Line Lommel X 全新配置德製 ST Edition 旋壓輕量性能鋁圈，由 Ford Performance 性能團隊開發及德國百年鋁圈製造品牌Borbet製造，與稍早歐洲全新推出的 Ford Focus ST Edition 乃系出同門之相同款式，能減輕四輪重量達 8 公斤，結合 Michelin Pilot Sport 4 高性能跑胎，賦予車輛更優異的操駕表現。
Ford Focus Active 2022 年式 EcoBoost®182 任性版 延續上市熱潮再進化
Ford Focus Active 2022 年式 EcoBoost®182 任性版亦全新配置歐洲原裝進口 Dynamic LED 智能動態照明系統，提供出色安全的照明表現。
Ford 再次邀請林依晨擔任 Ford Focus Active 2022 年式形象代言人， Ford Focus Active 2022 年式影片搶先看：https://fb.watch/7VbdTWzX43/
Ford Focus 2022 年式四門／五門 ST-Line Lommel X 及 Active EcoBoost®182 任性版接單資訊：
Ford Focus 2022 年式
ST-Line Lommel X 五門
ST-Line Lommel X 四門
Active EcoBoost®182 任性版
接單價
$ 88.9萬
接單價
$ 88.9萬
接單價
$ 85.9萬