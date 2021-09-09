直播／幼兒園群聚燒到板橋「裝修工人」確診？陳時中說明
中央流行疫情指揮中心，今（9）天因應國內本土疫情，下午2點由指揮官陳時中說明疫情及防疫作為等事宜，針對新北幼兒園群聚感染事件，目前延燒到板橋某社區，不僅有多名幼兒園學童、老師跟家人確診，可能擴大到社區接觸住戶，最新疫情狀況，讓《NOWnews今日新聞》直播帶大家了解最新情況。
記者劉雅文/台北報導
2021-09-09 15:50:03
指揮中心統計，截至8日，目前國內累計2,881,111例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,864,293例排除)，其中16,056例確診，分別為1,445例境外移入，14,557例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染(原公布之境外移入個案16119，經病毒定序後改判為航空器感染)、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計837例COVID-19死亡病例，其中827例本土，個案居住縣市分布為新北市410例、臺北市317例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另10例為境外移入。
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