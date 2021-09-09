趙少康發表宣言！集中低薪環保兩岸3面向　籲北京勿挑釁

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趙少康表示，民主制度在崩壞，執政的民進黨專橫傲慢，大法官不是憲政的守護者，大法官是蔡英文大總統制的禁衛軍，民進黨立委不敢有任何反對，根本不能監督政府，部會首長唯黨是從，任由民進黨派系操控，他們眼中只有利益，沒有人民，摧毀文官體系的中立，甘做民進黨掠奪選票的幫兇。
趙批評，不敢做夢的厭世代深陷低薪困境，買不起房子、生不起孩子，新冠疫情加劇對未來的失落與茫然，民進黨政府債台高築，看不到勞保年金破產的警訊，無能帶領台灣轉型脫困，只會政策買票大撒幣，只會釋放台灣民粹的幽靈，只會鼓動反中、抗中，就能歡慶收割權力的盛宴。
針對兩岸局勢緊繃，趙少康說，兩岸敵意快速升高，蔡英文正把台灣帶向危險的衝突邊緣，蔡英文不敢獨、不願和，國家領導人淪為美、中對抗的棋子，國家安全依託在美國蒼白的口頭承諾，親美、反美；親中、反中成了動員麻痺選民的魔咒，一次次綁架、裹脅人民往危險衝撞，不惜代價，我們要拿回國家命運的主導權。
同時趙少康也透過宣言，正告北京政府，停止軍機穿越海峽中線的挑釁，放棄武力攻台的意圖，要正視中華民國存在的事實與生存的權利，武力是不能解決兩岸問題的。
趙喊話，「我們是戰鬥藍！要為台灣的未來而戰，要為少子化、貧富差距、世代正義而戰，要為降低地球暖化，防止氣候變遷、破壞子孫後代的環境而戰，要為中華民國的尊嚴與生存而戰，要為免於戰爭，台海和平而戰，要為人民阻擋民進黨一黨獨大、派系分贓而戰」。
趙少康說，國民黨沒有戰鬥力，如何制衡民進黨？沒有戰鬥力，如何扳倒民進黨？專權、沈淪、腐化的民進黨正在啃蝕台灣的民主，藍軍如果不能奮力抵擋、拿回執政權，就失去存在的價值。
趙少康表示，他深切瞭解社會的期待、人民的希望，我們會揭穿民進黨愚民政策的騙術，發揮堅強戰力，分進合擊，聯手作戰，對抗不公不義，也無所畏懼，要為2022及2024的勝選而戰，我們不能讓民進黨的民粹魔咒繼續傷害台灣，「群眾的力量就是我們的力量！」
最後，趙強調，戰鬥藍是一種精神，一種態度，一種意念，一種號召、一種行動、一種決心，決心為人民而戰。