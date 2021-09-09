自家人相挺，義大利政府希望Ferrari與Lamborghini有歐盟禁燃油豁免權
為了環保歐盟提案2035年全面禁止銷售內燃機車型，但對此有報導指出義大利政府表示Ferrari與Lamborghini與一般品牌不同，並非是大量生產品牌，所以希望可以免受禁燃油影響。
Carture 車勢文化
2021-09-09 12:25:20
為了應付現階段嚴苛排汙規範，各汽車品牌都推出電能系統因應，甚至能進一步實現環保日本、挪威、英國、荷蘭、加拿大等國家也訂出禁燃油目標，歐盟之前更提案2035年禁燃油僅允許銷售電動車。然而環保大旗一揮任何車廠都無法躲過，除了一般品牌，Ferrari與Lamborghini也做出因應策略，除導入油電系統外，Ferrari也預計2025年推出純電車型，Lamborghini之前也宣布Direzione Cor Tauri計畫，規劃三階段朝電動發展。
雖然以定訂電動發展策略，但日前有報導指出義大利政府認為超跑產量規模與一般品牌不同，因此希望Ferrari與Lamborghini可以有歐盟禁燃油豁免權，當然這項提意還需經過成員國和長時間討論，另外這肯定會引起其它品牌反對聲浪。